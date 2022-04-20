黄金，黄金和XAUUSD - 页 44

Igor Bebeshin:

早晨的出版物

XAUUSD回到了形成扩展修正的选择，成为一个水平三角形

该模型形成得恰到好处，下行至不确定通道的支撑区块的目标清晰可查。
唯一的 "问题 "似乎是以前当地低点的水平。


在图表上，一切看起来都很美，美得让人不敢相信这是真的。
我总是对完美的模式感到困惑：每个人都能看到它们，所以那些看到所下订单的人也能看到它们。
一个神圣的原因，破坏了大多数人的盛宴!

因此，让我们仔细看看其优点和缺点以及替代方案。


专业!

  1. 作为Schiff的端线的初步支持区域已经被突破。
  2. 作为平衡通道下边界的稳定支撑区域--被突破。
  3. 水平三角形的结构与模型的属性完全一致，并与波浪水平的节拍器 指标的扩展修正结构相吻合。
  4. 合理的目标区域是安德鲁斯的修正干草叉的分钟 波级别的终点线。
    这与形成A_C/B和A_C/D的通道相吻合。
  5. 中间的支持水平是之前当地低点的水平。
  6. 反对，除了一切都太明显和美丽。
    标记的另一种选择（见右图）是，已经达到了一个支撑区，围绕这个支撑区可以形成一个向上的反转。
    也就是说，初级波级 SubMicro 的波浪-(E)的顶部将形成 ，而 上升波浪-[c]Micro 将开始形成，成为扩展修正的一个更复杂的变体。
    这个变体作为一种参考，绝不应该被打折扣。

只有一个硬币可以翻转）））。

只买黄金，从1900年开始
 
Iaroslav Chornyi:
我认为图-134的图纸是我见过的最难的东西)))

它也是在纸上设计的，这是一项多么重要的工作啊!

 
Александр:

黄金/欧元交易。


一个非常好的结果，如果这不是一个秘密，你为什么要发表？

 

9月21日的解析结果

主要方案的第一个目标完美地完成了，在上面完成了销售，在反弹后恢复。

备选方案：既不....

但今天我想提请大家注意另一件事：提醒形成渠道A_C/B和A_C/D的重要性。
它们的重要性再次得到确认，因此有理由将它们列入计划。


 
SanAlex:

还是不明白--预测去哪儿了？

上升或下降？

这不是一个预测，是一个草图 :)

 
达芬奇密码
 
SanAlex:
画家莱昂纳多-达芬奇

-----Igor Bebeshin 看起来更像毕达哥拉斯。

他的头像里有一张达芬奇的人的画，所以他用同样的风格做图形

 
VVT:

他的头像里有一张达芬奇人的画，所以他在做一张同样风格的图表

挑逗可能没完没了，但用这种方法交易16年是有意义的。
而且我还在小幅放量下跌--一波修正。
 
Igor Bebeshin:
挑逗可能没完没了，但用这种方法交易了16年，确实意味着什么。而我正站在原地，成交量很小--修正波。

所以它还没有关闭？毕竟是修正浪还是反转？

