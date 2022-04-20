黄金，黄金和XAUUSD - 页 44 1...373839404142434445464748495051...100 新评论 Iaroslav Chornyi 2020.09.22 10:34 #431 Igor Bebeshin:早晨的出版物 XAUUSD回到了形成扩展修正的选择，成为一个水平三角形 该模型形成得恰到好处，下行至不确定通道的支撑区块的目标清晰可查。 唯一的 "问题 "似乎是以前当地低点的水平。 在图表上，一切看起来都很美，美得让人不敢相信这是真的。 我总是对完美的模式感到困惑：每个人都能看到它们，所以那些看到所下订单的人也能看到它们。 一个神圣的原因，破坏了大多数人的盛宴! 因此，让我们仔细看看其优点和缺点以及替代方案。 专业! 作为Schiff的端线的初步支持区域已经被突破。 作为平衡通道下边界的稳定支撑区域--被突破。 水平三角形的结构与模型的属性完全一致，并与波浪水平的节拍器 指标的扩展修正结构相吻合。 合理的目标区域是安德鲁斯的修正干草叉的分钟 波级别的终点线。 这与形成A_C/B和A_C/D的通道相吻合。 中间的支持水平是之前当地低点的水平。 反对，除了一切都太明显和美丽。 标记的另一种选择（见右图）是，已经达到了一个支撑区，围绕这个支撑区可以形成一个向上的反转。 也就是说，初级波级 SubMicro 的波浪-(E)的顶部将形成 ，而 上升波浪-[c]Micro 将开始形成，成为扩展修正的一个更复杂的变体。 这个变体作为一种参考，绝不应该被打折扣。 只有一个硬币可以翻转）））。 [删除] 2020.09.22 10:56 #432 只买黄金，从1900年开始 VVT 2020.09.22 11:11 #433 Iaroslav Chornyi: 我认为图-134的图纸是我见过的最难的东西))) 它也是在纸上设计的，这是一项多么重要的工作啊! VVT 2020.09.22 11:12 #434 Александр:黄金/欧元交易。 一个非常好的结果，如果这不是一个秘密，你为什么要发表？ Igor Bebeshin 2020.09.22 17:05 #435 9月21日的解析结果 主要方案的第一个目标完美地完成了，在上面完成了销售，在反弹后恢复。 备选方案：既不.... 但今天我想提请大家注意另一件事：提醒形成渠道A_C/B和A_C/D的重要性。 它们的重要性再次得到确认，因此有理由将它们列入计划。 VVT 2020.09.22 17:34 #436 SanAlex:还是不明白--预测去哪儿了？ 上升或下降？ 这不是一个预测，是一个草图 :) VVT 2020.09.22 17:46 #437 达芬奇密码 VVT 2020.09.22 18:00 #438 SanAlex:画家莱昂纳多-达芬奇 -----Igor Bebeshin 看起来更像毕达哥拉斯。 他的头像里有一张达芬奇的人的画，所以他用同样的风格做图形 Igor Bebeshin 2020.09.22 19:07 #439 VVT:他的头像里有一张达芬奇人的画，所以他在做一张同样风格的图表 挑逗可能没完没了，但用这种方法交易16年是有意义的。 而且我还在小幅放量下跌--一波修正。 VVT 2020.09.22 19:13 #440 Igor Bebeshin: 挑逗可能没完没了，但用这种方法交易了16年，确实意味着什么。而我正站在原地，成交量很小--修正波。 所以它还没有关闭？毕竟是修正浪还是反转？ 1...373839404142434445464748495051...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
早晨的出版物
XAUUSD回到了形成扩展修正的选择，成为一个水平三角形
该模型形成得恰到好处，下行至不确定通道的支撑区块的目标清晰可查。
唯一的 "问题 "似乎是以前当地低点的水平。
在图表上，一切看起来都很美，美得让人不敢相信这是真的。
我总是对完美的模式感到困惑：每个人都能看到它们，所以那些看到所下订单的人也能看到它们。
一个神圣的原因，破坏了大多数人的盛宴!
因此，让我们仔细看看其优点和缺点以及替代方案。
专业!
这与形成A_C/B和A_C/D的通道相吻合。
标记的另一种选择（见右图）是，已经达到了一个支撑区，围绕这个支撑区可以形成一个向上的反转。
也就是说，初级波级 SubMicro 的波浪-(E)的顶部将形成 ，而 上升波浪-[c]Micro 将开始形成，成为扩展修正的一个更复杂的变体。
这个变体作为一种参考，绝不应该被打折扣。
只有一个硬币可以翻转）））。
我认为图-134的图纸是我见过的最难的东西)))
它也是在纸上设计的，这是一项多么重要的工作啊!
黄金/欧元交易。
一个非常好的结果，如果这不是一个秘密，你为什么要发表？
9月21日的解析结果
主要方案的第一个目标完美地完成了，在上面完成了销售，在反弹后恢复。
备选方案：既不....
但今天我想提请大家注意另一件事：提醒形成渠道A_C/B和A_C/D的重要性。
它们的重要性再次得到确认，因此有理由将它们列入计划。
还是不明白--预测去哪儿了？
上升或下降？
这不是一个预测，是一个草图 :)
-----Igor Bebeshin 看起来更像毕达哥拉斯。
他的头像里有一张达芬奇的人的画，所以他用同样的风格做图形
他的头像里有一张达芬奇人的画，所以他在做一张同样风格的图表
而且我还在小幅放量下跌--一波修正。
挑逗可能没完没了，但用这种方法交易了16年，确实意味着什么。而我正站在原地，成交量很小--修正波。
所以它还没有关闭？毕竟是修正浪还是反转？