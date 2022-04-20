黄金，黄金和XAUUSD - 页 23

就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏!

亲爱的客户。

我们想通知你，由于冠状病毒的爆发对世界经济 造成的损害越来越大，市场上出现了不可预见的实物黄金短缺

由于这些不正常的市场条件，我们的流动性供应商对所有XAU和XAG工具的价差 都有所扩大。

鉴于上述情况和本公司保护客户利益的政策，本公司已将所有XAU和XAG工具暂时转为 "仅关闭 "模式。
我们强烈建议您在计划交易时考虑这些风险，并确保您的账户中有足够的资金维持未平仓头寸，包括锁定的头寸，如果价差扩大导致您账户中的资金减少到止损水平，这些头寸可能被强行平仓。

如果对交易工具采取了限制性措施，本公司将尽最大努力尽快通知您，向您的电子邮件或交易平台发送信函。
Nikolay Kositsin:

就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏!

但这是我到目前为止的三个DC之一。

 
Mikhail Simakov:

你是否在漫长的历史中测试过你的策略？

我认为在修正之后，价格会再次开始下降。

自2019年8月以来，我一直在动态地测试它。在2020年1-2月完成。


P.S. 关于昨天的黄金分析：这个账户的买入点被错过。遗憾的是......！！！。


 
Nikolay Kositsin 其他金属的图表也是如此。 所以有可能转换。
 
Konstantin Nikitin:
Nikolay Kositsin 在其他金属方面，图表是差不多的。所以有可能转换。

我将期待着第二次运行!


 
Nikolay Kositsin:

就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏!

亲爱的客户。

我们想通知你，由于冠状病毒的爆发对世界经济 造成的损害越来越大，市场上出现了不可预见的实物黄金 短缺。

由于这些不正常的市场条件，我们的流动性供应商对所有XAU和XAG工具的价差 都有所扩大。

鉴于上述情况和本公司保护客户利益的政策，本公司已将所有XAU和XAG工具暂时转为 "仅关闭 "模式。
我们强烈建议你在计划交易时考虑这些风险，并确保你的账户有足够的资金维持未平仓的头寸，包括锁定的头寸，如果点差扩大导致你的账户资金减少到止损水平，则可能被强行平仓。

如果对交易工具采取了限制性措施，本公司将尽最大努力尽快通知您，向您的电子邮件或交易平台发送信函。

请联系办公室。

 
GhostMan:

请联系办公室

已经治愈了，如果有的话。
 

今天经纪商扩大了点差，并扩大了止损！0.2手至-2400美元。不得不重新开业。



 
Александр:

今天经纪商扩大了点差，并扩大了止损！0.2手至-2400美元。我不得不重新执行。

费加！

我有3个经纪人。


 
Александр:
Weltrade!!!

不应该提到它，它不应该出现在这里。

