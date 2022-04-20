黄金，黄金和XAUUSD - 页 23 1...161718192021222324252627282930...100 新评论 Nikolay Kositsin 2020.03.24 15:37 #221 就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏! 亲爱的客户。 我们想通知你，由于冠状病毒的爆发对世界经济 造成的损害越来越大，市场上出现了不可预见的实物黄金短缺。 由于这些不正常的市场条件，我们的流动性供应商对所有XAU和XAG工具的价差 都有所扩大。鉴于上述情况和本公司保护客户利益的政策，本公司已将所有XAU和XAG工具暂时转为 "仅关闭 "模式。 我们强烈建议您在计划交易时考虑这些风险，并确保您的账户中有足够的资金维持未平仓头寸，包括锁定的头寸，如果价差扩大导致您账户中的资金减少到止损水平，这些头寸可能被强行平仓。 如果对交易工具采取了限制性措施，本公司将尽最大努力尽快通知您，向您的电子邮件或交易平台发送信函。 Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики www.mql5.com Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках. Edgar Akhmadeev 2020.03.24 17:51 #222 Nikolay Kositsin: 就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏! 但这是我到目前为止的三个DC之一。 Александр 2020.03.24 18:49 #223 Mikhail Simakov: 你是否在漫长的历史中测试过你的策略？ 我认为在修正之后，价格会再次开始下降。 自2019年8月以来，我一直在动态地测试它。在2020年1-2月完成。 P.S. 关于昨天的黄金分析：这个账户的买入点被错过。遗憾的是......！！！。 Konstantin Nikitin 2020.03.24 18:53 #224 Nikolay Kositsin 其他金属的图表也是如此。 所以有可能转换。 Александр 2020.03.24 19:01 #225 Konstantin Nikitin:Nikolay Kositsin 在其他金属方面，图表是差不多的。所以有可能转换。 我将期待着第二次运行! GhostMan 2020.03.24 20:26 #226 Nikolay Kositsin: 就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏! 亲爱的客户。 我们想通知你，由于冠状病毒的爆发对世界经济 造成的损害越来越大，市场上出现了不可预见的实物黄金 短缺。 由于这些不正常的市场条件，我们的流动性供应商对所有XAU和XAG工具的价差 都有所扩大。鉴于上述情况和本公司保护客户利益的政策，本公司已将所有XAU和XAG工具暂时转为 "仅关闭 "模式。 我们强烈建议你在计划交易时考虑这些风险，并确保你的账户有足够的资金维持未平仓的头寸，包括锁定的头寸，如果点差扩大导致你的账户资金减少到止损水平，则可能被强行平仓。 如果对交易工具采取了限制性措施，本公司将尽最大努力尽快通知您，向您的电子邮件或交易平台发送信函。 请联系办公室。 Edgar Akhmadeev 2020.03.25 14:48 #227 GhostMan: 请联系办公室 已经治愈了，如果有的话。 Александр 2020.03.26 20:05 #228 今天经纪商扩大了点差，并扩大了止损！0.2手至-2400美元。不得不重新开业。 Edgar Akhmadeev 2020.03.27 11:56 #229 Александр: 今天经纪商扩大了点差，并扩大了止损！0.2手至-2400美元。我不得不重新执行。 费加！ 我有3个经纪人。 Edgar Akhmadeev 2020.03.27 19:02 #230 Александр: Weltrade!!! 不应该提到它，它不应该出现在这里。 1...161718192021222324252627282930...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
就这样吧!商店已经关门了!马克-吐温的《裸体国王》游戏!
亲爱的客户。
我们想通知你，由于冠状病毒的爆发对世界经济 造成的损害越来越大，市场上出现了不可预见的实物黄金短缺。
由于这些不正常的市场条件，我们的流动性供应商对所有XAU和XAG工具的价差 都有所扩大。
鉴于上述情况和本公司保护客户利益的政策，本公司已将所有XAU和XAG工具暂时转为 "仅关闭 "模式。
我们强烈建议您在计划交易时考虑这些风险，并确保您的账户中有足够的资金维持未平仓头寸，包括锁定的头寸，如果价差扩大导致您账户中的资金减少到止损水平，这些头寸可能被强行平仓。
如果对交易工具采取了限制性措施，本公司将尽最大努力尽快通知您，向您的电子邮件或交易平台发送信函。
但这是我到目前为止的三个DC之一。
你是否在漫长的历史中测试过你的策略？我认为在修正之后，价格会再次开始下降。
自2019年8月以来，我一直在动态地测试它。在2020年1-2月完成。
P.S. 关于昨天的黄金分析：这个账户的买入点被错过。遗憾的是......！！！。
Nikolay Kositsin 在其他金属方面，图表是差不多的。所以有可能转换。
我将期待着第二次运行!
请联系办公室。
今天经纪商扩大了点差，并扩大了止损！0.2手至-2400美元。不得不重新开业。
费加！
我有3个经纪人。
Weltrade!!!
不应该提到它，它不应该出现在这里。