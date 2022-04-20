黄金，黄金和XAUUSD - 页 59 1...525354555657585960616263646566...100 新评论 Sergey Lazarenko 2020.11.09 18:14 #581 未能打破上升趋势，尽管他们坚定地下跌了 [删除] 2020.11.09 18:36 #582 Sergey Lazarenko:打破了上升趋势，尽管他们坚定地下跌了 你确定这是一个上升的趋势吗？ Алексей Тарабанов 2020.11.09 19:17 #583 denis.eremin:一种冠状病毒疫苗已经公布。顺利通过第三阶段试验--疗效高于90%。投资者准备迎接所有市场的激增 飞跃已经开始。什么保护性资产，每个人都在做股票!看一下指数。 拜登效应+新闻作为借口。新的泡沫的膨胀万岁! 鉴于泡沫已经不是很新了，我认为还有半年时间才会爆裂，也许是一年。 关于这个话题：黄金，在我看来，要下跌，悬空，到1800。可能是到1700-1720年。然后... Sergey Lazarenko 2020.11.10 11:52 #584 Vladimir Baskakov: 你确定它是上升的吗？ 这不是正确的问题，因为首先我们必须决定如何定义趋势。如果通过Extremum，那么趋势就在那里，如果通过任何其他方法，那么就是不同的对话了。 [删除] 2020.11.10 11:56 #585 Sergey Lazarenko:这不是正确的问题，因为首先我们必须决定如何定义趋势。如果通过Extremum，那么趋势就在那里，如果通过任何其他方法，那么就是不同的对话了。 这个问题是正确的。你自信地说，趋势是上升的，现在你已经开始了，如果，无论... VVT 2020.11.10 11:59 #586 要看考虑什么时期；2个世纪的上升，2个月的下降，2分钟的上升，有什么好争论的？) Sergey Lazarenko 2020.11.10 13:56 #587 Vladimir Baskakov: 这个问题是正确的。你自信地说，趋势是向上的，现在你已经开始了，如果，无论哪个... 对不起，我的错误。 Uladzimir Izerski 2020.11.10 14:40 #588 在科维德治愈的消息背景下，有人大量抛售黄金，买入医药股。 而covid刚刚开始其破坏性活动，所以这个行业将深入发展。空的钱会被扔进去，黄金会上涨。 denis.eremin 2020.11.10 15:04 #589 Uladzimir Izerski:在科维德治愈的消息背景下，有人大量抛售黄金，买入医药股。而covid刚刚开始其破坏性活动，所以这个行业将深入发展。空的钱会被扔进去，黄金会上涨。 昨天制药公司没有出现强劲的反弹--它们已经上涨了很长时间，从夏天开始。 辉瑞公司上涨8.7%，BioNtech公司比周一上涨9.8%。 但电影院连锁店涨势强劲--AMC娱乐公司跳涨44%，Cinemark公司上涨35%。 Uladzimir Izerski 2020.11.10 15:17 #590 denis.eremin:昨天制药公司没有出现强劲的反弹--它们已经上涨了一段时间，从夏天开始。辉瑞公司上涨8.7%，BioNtech公司比周一上涨9.8%。而连锁影院涨势强劲--AMC娱乐公司上涨44%，Cinemark上涨35%。 黄金已经抛售，钱还没有重新分配。这类新闻有许多应用的领域。销售是最重要的，这本来是一个及时的销售。 1...525354555657585960616263646566...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
未能打破上升趋势，尽管他们坚定地下跌了
打破了上升趋势，尽管他们坚定地下跌了
一种冠状病毒疫苗已经公布。顺利通过第三阶段试验--疗效高于90%。
投资者准备迎接所有市场的激增
飞跃已经开始。什么保护性资产，每个人都在做股票!看一下指数。
拜登效应+新闻作为借口。新的泡沫的膨胀万岁!
鉴于泡沫已经不是很新了，我认为还有半年时间才会爆裂，也许是一年。
关于这个话题：黄金，在我看来，要下跌，悬空，到1800。可能是到1700-1720年。然后...
你确定它是上升的吗？
这不是正确的问题，因为首先我们必须决定如何定义趋势。如果通过Extremum，那么趋势就在那里，如果通过任何其他方法，那么就是不同的对话了。
这个问题是正确的。你自信地说，趋势是向上的，现在你已经开始了，如果，无论哪个...
对不起，我的错误。
在科维德治愈的消息背景下，有人大量抛售黄金，买入医药股。
而covid刚刚开始其破坏性活动，所以这个行业将深入发展。空的钱会被扔进去，黄金会上涨。
昨天制药公司没有出现强劲的反弹--它们已经上涨了很长时间，从夏天开始。
辉瑞公司上涨8.7%，BioNtech公司比周一上涨9.8%。
但电影院连锁店涨势强劲--AMC娱乐公司跳涨44%，Cinemark公司上涨35%。
黄金已经抛售，钱还没有重新分配。这类新闻有许多应用的领域。销售是最重要的，这本来是一个及时的销售。