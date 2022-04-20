黄金，黄金和XAUUSD - 页 59

未能打破上升趋势，尽管他们坚定地下跌了

Sergey Lazarenko:

打破了上升趋势，尽管他们坚定地下跌了

你确定这是一个上升的趋势吗？
 
denis.eremin:

一种冠状病毒疫苗已经公布。顺利通过第三阶段试验--疗效高于90%。

投资者准备迎接所有市场的激增

飞跃已经开始。什么保护性资产，每个人都在做股票!看一下指数。

拜登效应+新闻作为借口。新的泡沫的膨胀万岁!

鉴于泡沫已经不是很新了，我认为还有半年时间才会爆裂，也许是一年。

关于这个话题：黄金，在我看来，要下跌，悬空，到1800。可能是到1700-1720年。然后...

 
Vladimir Baskakov:
你确定它是上升的吗？

这不是正确的问题，因为首先我们必须决定如何定义趋势。如果通过Extremum，那么趋势就在那里，如果通过任何其他方法，那么就是不同的对话了。

Sergey Lazarenko:

这不是正确的问题，因为首先我们必须决定如何定义趋势。如果通过Extremum，那么趋势就在那里，如果通过任何其他方法，那么就是不同的对话了。

这个问题是正确的。你自信地说，趋势是上升的，现在你已经开始了，如果，无论...

 
要看考虑什么时期；2个世纪的上升，2个月的下降，2分钟的上升，有什么好争论的？)
 
Vladimir Baskakov:
这个问题是正确的。你自信地说，趋势是向上的，现在你已经开始了，如果，无论哪个...

对不起，我的错误。

 

在科维德治愈的消息背景下，有人大量抛售黄金，买入医药股。

而covid刚刚开始其破坏性活动，所以这个行业将深入发展。空的钱会被扔进去，黄金会上涨。

 
Uladzimir Izerski:

在科维德治愈的消息背景下，有人大量抛售黄金，买入医药股。

而covid刚刚开始其破坏性活动，所以这个行业将深入发展。空的钱会被扔进去，黄金会上涨。

昨天制药公司没有出现强劲的反弹--它们已经上涨了很长时间，从夏天开始。

辉瑞公司上涨8.7%，BioNtech公司比周一上涨9.8%。

但电影院连锁店涨势强劲--AMC娱乐公司跳涨44%，Cinemark公司上涨35%

 
denis.eremin:

昨天制药公司没有出现强劲的反弹--它们已经上涨了一段时间，从夏天开始。

辉瑞公司上涨8.7%，BioNtech公司比周一上涨9.8%。

而连锁影院涨势强劲--AMC娱乐公司上涨44%，Cinemark上涨35%

黄金已经抛售，钱还没有重新分配。这类新闻有许多应用的领域。销售是最重要的，这本来是一个及时的销售。

