黄金，黄金和XAUUSD - 页 51

新评论
 
Vitaly Muzichenko:

你确定你是海伦，还是海伦（雄鹿）？

是的，有什么有趣的问题吗？

[删除]  
VVT:

是的，有什么有趣的问题吗？

相信我，Vital不问别人，这还是一个正常水平。
 
Алексей Тарабанов:

最近的支持水平是1800，最强的是1720。我们将在那里寻找。

你怎么会看不到1863年的水平呢？

 

是时候以更好的价格对黄金做平均化处理了

大人们都在买账

[删除]  
Vitaly Muzichenko:

是时候以更好的价格对黄金做平均化处理了

大人们都在买账

短视的叔叔们更正确。
 
VVT:

你怎么会看不到1863年的水平呢？

我没有看到1863年的水平。我看到1885和1855这两个非常弱的水平之间有一个通道边界。现在价格正在向下突破这个通道，一个模式已经形成，甚至不是三个印度人（站着、坐着、躺着），而是四个。第四个人，显然已经进入了壕沟。

但人们必须明白，技术分析只有助于跟随市场，市场是由巨头们指挥的，而巨头们的行动是由基本分析控制的。

https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38

Миллиардеры США "сливают акции" и готовятся к краху существующей системы
Миллиардеры США "сливают акции" и готовятся к краху существующей системы
  • 2020.09.23
  • РоссийскийНовостной
  • zen.yandex.ru
Сегодня поговорим о ситуации на рынках США. Об экономических делах штатов пишут почти во всех СМИ в любых странах мира. Инвестиционная компания, владельцем которой является один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффет, распродала пакет акций а немыслимые 85% крупнейшего банка Goldman Sachs. Это повлекло за собой значительные потери в...
 
Алексей Тарабанов:

我没有看到1863年的水平。我看到1885和1855这两个非常弱的水平之间有一个通道边界。现在价格正在向下突破这个通道，一个模式已经形成，甚至不是 "三个印度人"（站着、坐着、躺着），而是已经有四个。第四个人，显然已经爬进了壕沟。

但人们必须明白，技术分析只有助于跟踪市场，市场是由大人物指挥的，他们的行动由基本面分析监控。

https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38

基本面分析对报纸交易有好处--欧元、美元、澳元和其他。

另一方面，黄金交易则要复杂得多。

如果你有黄金作为资产，你可以睡得很好，但如果你有石油作为资产，你会在早晨醒来时出一身冷汗，看新闻是否有另一个尼古拉-特斯拉。该技术导致的事实是，平均每天的石油消耗量将是~100升，而石油的价格将是每海箱10美元。

黄金的数量是有限的，它不会变质，它总是可以换取一些东西，作为遗产留下，埋在森林里，50年后被挖出来。所有国家都把它作为货币储备，并不断补充，这不是没有道理的。

 
指数并没有显示大伙儿在抛售股票。黄金是一种替代物，但不是万能的，不能无限期地增值，它不能被吃掉，也不能用来制造疫苗，例如...
 
VVT:
你不能从指数中看出大人物们正在抛售股票。黄金是一种替代物，但它不是万能的，价格不能无限增长，你不能吃它，也不能用它做疫苗，例如......

股票，它们是企业--今天它们在那里，明天它们就破产了，一个月后它们就忘记了自己的存在。

 
Vladimir Baskakov:
跌至1670是有保证的。在常规的MACD上

"保证 "是一个有趣的贸易词。
不过这已经被讨论过了。
问题是不同的--MACD跟随价格，不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。

DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段级别的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。


1...444546474849505152535455565758...100
新评论