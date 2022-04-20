黄金，黄金和XAUUSD - 页 51 1...444546474849505152535455565758...100 新评论 VVT 2020.09.28 13:29 #501 Vitaly Muzichenko:你确定你是海伦，还是海伦（雄鹿）？ 是的，有什么有趣的问题吗？ [删除] 2020.09.28 13:34 #502 VVT:是的，有什么有趣的问题吗？ 相信我，Vital不问别人，这还是一个正常水平。 VVT 2020.09.28 13:54 #503 Алексей Тарабанов:最近的支持水平是1800，最强的是1720。我们将在那里寻找。 你怎么会看不到1863年的水平呢？ Vitaly Muzichenko 2020.09.28 20:36 #504 是时候以更好的价格对黄金做平均化处理了 大人们都在买账 [删除] 2020.09.28 21:28 #505 Vitaly Muzichenko:是时候以更好的价格对黄金做平均化处理了大人们都在买账 短视的叔叔们更正确。 Алексей Тарабанов 2020.09.28 22:03 #506 VVT:你怎么会看不到1863年的水平呢？ 我没有看到1863年的水平。我看到1885和1855这两个非常弱的水平之间有一个通道边界。现在价格正在向下突破这个通道，一个模式已经形成，甚至不是三个印度人（站着、坐着、躺着），而是四个。第四个人，显然已经进入了壕沟。 但人们必须明白，技术分析只有助于跟随市场，市场是由巨头们指挥的，而巨头们的行动是由基本分析控制的。 https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38 Миллиардеры США "сливают акции" и готовятся к краху существующей системы 2020.09.23РоссийскийНовостнойzen.yandex.ru Сегодня поговорим о ситуации на рынках США. Об экономических делах штатов пишут почти во всех СМИ в любых странах мира. Инвестиционная компания, владельцем которой является один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффет, распродала пакет акций а немыслимые 85% крупнейшего банка Goldman Sachs. Это повлекло за собой значительные потери в... Vitaly Muzichenko 2020.09.28 22:39 #507 Алексей Тарабанов:我没有看到1863年的水平。我看到1885和1855这两个非常弱的水平之间有一个通道边界。现在价格正在向下突破这个通道，一个模式已经形成，甚至不是 "三个印度人"（站着、坐着、躺着），而是已经有四个。第四个人，显然已经爬进了壕沟。但人们必须明白，技术分析只有助于跟踪市场，市场是由大人物指挥的，他们的行动由基本面分析监控。https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38 基本面分析对报纸交易有好处--欧元、美元、澳元和其他。 另一方面，黄金交易则要复杂得多。 如果你有黄金作为资产，你可以睡得很好，但如果你有石油作为资产，你会在早晨醒来时出一身冷汗，看新闻是否有另一个尼古拉-特斯拉。该技术导致的事实是，平均每天的石油消耗量将是~100升，而石油的价格将是每海箱10美元。 黄金的数量是有限的，它不会变质，它总是可以换取一些东西，作为遗产留下，埋在森林里，50年后被挖出来。所有国家都把它作为货币储备，并不断补充，这不是没有道理的。 VVT 2020.09.28 22:57 #508 指数并没有显示大伙儿在抛售股票。黄金是一种替代物，但不是万能的，不能无限期地增值，它不能被吃掉，也不能用来制造疫苗，例如... Vitaly Muzichenko 2020.09.28 23:00 #509 VVT: 你不能从指数中看出大人物们正在抛售股票。黄金是一种替代物，但它不是万能的，价格不能无限增长，你不能吃它，也不能用它做疫苗，例如...... 股票，它们是企业--今天它们在那里，明天它们就破产了，一个月后它们就忘记了自己的存在。 Igor Bebeshin 2020.09.29 07:53 #510 Vladimir Baskakov: 跌至1670是有保证的。在常规的MACD上 "保证 "是一个有趣的贸易词。 不过这已经被讨论过了。 问题是不同的--MACD跟随价格，不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。 DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段级别的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。 1...444546474849505152535455565758...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你确定你是海伦，还是海伦（雄鹿）？
是的，有什么有趣的问题吗？
最近的支持水平是1800，最强的是1720。我们将在那里寻找。
是时候以更好的价格对黄金做平均化处理了
大人们都在买账
我没有看到1863年的水平。我看到1885和1855这两个非常弱的水平之间有一个通道边界。现在价格正在向下突破这个通道，一个模式已经形成，甚至不是三个印度人（站着、坐着、躺着），而是四个。第四个人，显然已经进入了壕沟。
但人们必须明白，技术分析只有助于跟随市场，市场是由巨头们指挥的，而巨头们的行动是由基本分析控制的。
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
基本面分析对报纸交易有好处--欧元、美元、澳元和其他。
另一方面，黄金交易则要复杂得多。
如果你有黄金作为资产，你可以睡得很好，但如果你有石油作为资产，你会在早晨醒来时出一身冷汗，看新闻是否有另一个尼古拉-特斯拉。该技术导致的事实是，平均每天的石油消耗量将是~100升，而石油的价格将是每海箱10美元。
黄金的数量是有限的，它不会变质，它总是可以换取一些东西，作为遗产留下，埋在森林里，50年后被挖出来。所有国家都把它作为货币储备，并不断补充，这不是没有道理的。
你不能从指数中看出大人物们正在抛售股票。黄金是一种替代物，但它不是万能的，价格不能无限增长，你不能吃它，也不能用它做疫苗，例如......
股票，它们是企业--今天它们在那里，明天它们就破产了，一个月后它们就忘记了自己的存在。
跌至1670是有保证的。在常规的MACD上
"保证 "是一个有趣的贸易词。
不过这已经被讨论过了。
问题是不同的--MACD跟随价格，不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。
DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段级别的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。