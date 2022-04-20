黄金，黄金和XAUUSD - 页 67

SanAlex:
今天到底能不能达到1823.06点？

以这样的速度，它一定会成功的！！。

 
Александр:

好了，这里是STOP!



我不应该买它...在1877年的某处有一个菲波水平，从那里反弹了2天，现在到了1827年某处的通道底线，进一步我不知道，可能是反弹。 谁知道这种运动与什么有关？
 
Djbl:
这似乎是一个新闻因素。美元正变得越来越强。
附加的文件：
Screenshot_20201123-184210.jpg  260 kb
 
Александр:
一个非常有新闻价值的，与技术无关的事件

 
Vitaly Muzichenko:

从今天清晨的技术预测来看

1

 
转到 "法律"。
 
Алексей Тарабанов:
没有什么新的东西，所有的模式都已经被发现了)

 
VVT:

那好吧。

Александр:

它到底能不能达到1750.97？

附加的文件：
XAUUSDDaily_1750.97.png  66 kb
 
关于疫苗的新消息，辉瑞公司有90%的成功率，现在是95%。
