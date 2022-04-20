黄金，黄金和XAUUSD - 页 67 1...606162636465666768697071727374...100 新评论 Александр 2020.11.23 16:15 #661 SanAlex: 今天到底能不能达到1823.06点？ 以这样的速度，它一定会成功的！！。 Djbl 2020.11.23 16:45 #662 Александр:好了，这里是STOP! 我不应该买它...在1877年的某处有一个菲波水平，从那里反弹了2天，现在到了1827年某处的通道底线，进一步我不知道，可能是反弹。 谁知道这种运动与什么有关？ Александр 2020.11.23 17:44 #663 Djbl: 你不应该买它...在1877年某处有一个菲波水平，从那里反弹了2天，现在到了通道底部1827年某处，然后我不知道。 可能是反弹。 谁知道这种运动与什么有关？ 这似乎是一个新闻因素。美元正变得越来越强。 附加的文件： Screenshot_20201123-184210.jpg 260 kb Vitaly Muzichenko 2020.11.23 22:10 #664 Александр: 看起来像一个新闻因素。美元已经走强 一个非常有新闻价值的，与技术无关的事件 VVT 2020.11.23 23:48 #665 Vitaly Muzichenko:一个非常有新闻价值的，与技术无关的事件 从今天清晨的技术预测来看 Алексей Тарабанов 2020.11.24 00:23 #666 转到 "法律"。 VVT 2020.11.24 00:26 #667 Алексей Тарабанов: 转到 "法律"。 没有什么新的东西，所有的模式都已经被发现了) Алексей Тарабанов 2020.11.24 00:47 #668 VVT:那里没有什么新东西，所有的模式都已经被发现了) 那好吧。 [删除] 2020.11.24 14:26 #669 Александр:按照这个速度，它将会成功！！！。 它到底能不能达到1750.97？ 附加的文件： XAUUSDDaily_1750.97.png 66 kb Ramiz Mavludov 2020.11.24 15:27 #670 关于疫苗的新消息，辉瑞公司有90%的成功率，现在是95%。 1...606162636465666768697071727374...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
