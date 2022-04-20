黄金，黄金和XAUUSD - 页 25 1...181920212223242526272829303132...100 新评论 Александр 2020.05.29 20:17 #241 另一笔黄金交易 [删除] 2020.05.29 20:36 #242 能否再次登顶？ Aliaksei Chyzhyk 2020.05.29 22:31 #243 我假设从1/06/20到10-11的一个横盘期，然后是一个向上的冲动，到1781-1792的冲动1805-1810，然后按照它喜欢的方式大幅回调，或者如果宏观形势发生变化，那么下周会有一个修正。 Алексей Тарабанов 2020.05.30 00:08 #244 12月的2000人如何？ Aliaksei Chyzhyk 2020.05.30 12:14 #245 Алексей Тарабанов: 12月的2000年如何？ 我不看那么远，这周和下周最多可能是任何事情。 Aliaksei Chyzhyk 2020.05.31 19:20 #246 预计会有一个向北开放的缺口或向北的冲动。对于那些被卖的人来说，一个不眠之夜是肯定的。 lliioonnss 2020.06.03 12:22 #247 Александр: 另一笔黄金交易 你用什么参数来知道何时进入交易？ Aliaksei Chyzhyk 2020.06.03 17:13 #248 从1690-1734点横盘至今，在预测范围内，但在等待一个有希望的上行突破。 Александр 2020.06.03 18:32 #249 lliioonnss: 通过什么参数，你知道你需要进入交易？ 根据他的TS ) [删除] 2020.06.03 19:13 #250 Александр:根据你的TS ) 我想你今天很不开心吧？ - 否则，你就会吹牛了。 1...181920212223242526272829303132...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
