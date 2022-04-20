黄金，黄金和XAUUSD - 页 25

另一笔黄金交易

能否再次登顶？

XAUUSDH2

 
我假设从1/06/20到10-11的一个横盘期，然后是一个向上的冲动，到1781-1792的冲动1805-1810，然后按照它喜欢的方式大幅回调，或者如果宏观形势发生变化，那么下周会有一个修正。
 
12月的2000人如何？
 
Алексей Тарабанов:
12月的2000年如何？
我不看那么远，这周和下周最多可能是任何事情。
 
预计会有一个向北开放的缺口或向北的冲动。对于那些被卖的人来说，一个不眠之夜是肯定的。
 
Александр:

另一笔黄金交易

你用什么参数来知道何时进入交易？
 
从1690-1734点横盘至今，在预测范围内，但在等待一个有希望的上行突破。
 
lliioonnss:
通过什么参数，你知道你需要进入交易？

根据他的TS )

Александр:

根据你的TS )

我想你今天很不开心吧？

- 否则，你就会吹牛了。

