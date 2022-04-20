黄金，黄金和XAUUSD - 页 43

Serqey Nikitin:
你让我看起来如此蓬松、柔软和有礼貌......
来吧，尼基塔，你为什么要玩游戏？ 大家都明白，这不是你在这里的第一年。
 
那么1890点已经是，是回调，还是进一步下跌？
 
走势良好，在1863点的支撑位停下，然后往下走
 

早晨的出版物

XAUUSD回到了形成扩展修正的选择，成为一个水平三角形

该模型形成得恰到好处，下行至不确定通道的支撑区块的目标清晰可查。
唯一的 "问题 "似乎是以前当地低点的水平。


在图表上，一切看起来都很美，美得让人不敢相信这是真的。
我总是对完美的模式感到困惑：每个人都能看到它们，所以那些看到所下订单的人也能看到它们。
一个神圣的原因，破坏了大多数人的盛宴!

因此，让我们仔细看看其优点和缺点以及替代方案。


专业!

  1. 作为Schiff的端线的初步支持区域已经被突破。
  2. 作为平衡通道下边界的稳定支撑区域--被突破。
  3. 水平三角形的结构与模型的属性完全一致，并与波浪水平的节拍器 指标的扩展修正结构相吻合。
  4. 合理的目标区域是安德鲁斯的修正干草叉的分钟 波级别的终点线。
    这与形成A_C/B和A_C/D的通道相吻合。
  5. 中间的支持水平是之前当地低点的水平。
  6. 反对，除了一切都太明显和美丽。
    标记的另一种选择（见右图）是，已经达到了一个支撑区，围绕这个支撑区可以形成一个向上的反转。
    也就是说，初级波级 SubMicro 的波浪-(E)的顶部将形成 ，而 上升波浪-[c]Micro 将开始形成，成为扩展修正的一个更复杂的变体。
    这种变体作为一种检查，决不应该被打折扣。
 
Igor Bebeshin:

说得好，不是少数。我应该补充的是，没有突破历史高点的经典尝试，没有突破历史高点，谈反转还为时过早，可能会有一个向上的冲刺，显然以后会有一个尝试，运动已经开始，已经很好了。

 

黄金/欧元交易。


 
Александр:

一笔黄金/欧元交易。


你喜欢建模交易，还是有自己的兴趣？

 
Igor Bebeshin:

糟糕。

我以为你应该在每盎司1800美元时购买黄金。不是吗？

 
我认为图-134的图纸是我见过的最难的东西)))
 
Алексей Тарабанов:

该死的地狱。

我以为你必须在每盎司1800美元时购买黄金。不是吗？

在1921年卖出)))

