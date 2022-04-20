黄金，黄金和XAUUSD - 页 22 1...151617181920212223242526272829...100 新评论 Vitaly Muzichenko 2020.03.23 12:10 #211 Mikhail Simakov: 如果黄金被低估了，那么铂金呢？它的价值一直高于黄金，现在它的价格便宜了三倍。 这不是价格问题，而是应用问题。 Mikhail Simakov 2020.03.23 13:31 #212 Alexsandr San: 什么是坏运气。以及如何处理它..... - 我已经被遗忘了。 所以买一个吧）也许你会很幸运））。 Александр 2020.03.23 18:58 #213 Александр: 上午好。我正在研究我的战略。我将在晚上更详细地描述它。我得走了。 祝你有个愉快的一天。 这是我在H1上使用的策略的一部分。 Александр 2020.03.23 19:06 #214 Александр: 这是我在H1上使用的策略的一部分。 如果价格从日线级别推回，并在H1上形成一个进入点，我将考虑选择做空。如果价格突破并固定在日线级别之上，我将考虑买入。 类似这样的情况 ) Mikhail Simakov 2020.03.24 00:30 #215 Александр: 如果价格从日线级别反弹，并在H1上形成一个进入点，我将考虑做空。如果价格突破并固定在日线级别之上，我将考虑买入期权。 类似这样的情况) 你是否在长期的历史上测试过你的策略？ 我认为在修正之后，价格会再次开始下跌。 GhostMan 2020.03.24 12:00 #216 https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page20#comment_15480377 准备就绪 =) GOLD 2020.03.17www.mql5.com Привет! Стоит ли покупать золото по 1130... [删除] 2020.03.24 12:12 #217 R2 - 采纳 - 现在需要思考 ---------------------- 就在眼前，反弹 [删除] 2020.03.24 12:23 #218 Alexsandr San: R2 - 采纳 - 现在需要思考 ---------------------- 就在不远处，一个反弹 不给--经纪人不给 GhostMan 2020.03.24 12:26 #219 Alexsandr San: R2 - 采纳 - 现在需要思考 ---------------------- 就在不远处，一个反弹 我们只需要坐稳，我们需要2-5天的横盘反弹，幅度为30-40点。 GhostMan 2020.03.24 12:28 #220 Alexsandr San: 他们没有--经纪人不给 这就是为什么他们不给 =) 1...151617181920212223242526272829...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果黄金被低估了，那么铂金呢？它的价值一直高于黄金，现在它的价格便宜了三倍。
这不是价格问题，而是应用问题。
什么是坏运气。以及如何处理它.....
- 我已经被遗忘了。
所以买一个吧）也许你会很幸运））。
上午好。我正在研究我的战略。我将在晚上更详细地描述它。我得走了。 祝你有个愉快的一天。
这是我在H1上使用的策略的一部分。
如果价格从日线级别推回，并在H1上形成一个进入点，我将考虑选择做空。如果价格突破并固定在日线级别之上，我将考虑买入。
类似这样的情况 )
你是否在长期的历史上测试过你的策略？我认为在修正之后，价格会再次开始下跌。
R2 - 采纳 - 现在需要思考
---------------------- 就在眼前，反弹
不给--经纪人不给
我们只需要坐稳，我们需要2-5天的横盘反弹，幅度为30-40点。
他们没有--经纪人不给