Mikhail Simakov:

如果黄金被低估了，那么铂金呢？它的价值一直高于黄金，现在它的价格便宜了三倍。

这不是价格问题，而是应用问题。

 
Alexsandr San:

什么是坏运气。以及如何处理它.....

- 我已经被遗忘了。

所以买一个吧）也许你会很幸运））。

 
Александр:

上午好。我正在研究我的战略。我将在晚上更详细地描述它。我得走了。 祝你有个愉快的一天。

如果价格从日线级别推回，并在H1上形成一个进入点，我将考虑选择做空。如果价格突破并固定在日线级别之上，我将考虑买入。

类似这样的情况 )

 
Александр:

如果价格从日线级别反弹，并在H1上形成一个进入点，我将考虑做空。如果价格突破并固定在日线级别之上，我将考虑买入期权。

类似这样的情况)

你是否在长期的历史上测试过你的策略？

我认为在修正之后，价格会再次开始下跌。
 
[删除]  

R2 - 采纳 - 现在需要思考

---------------------- 就在眼前，反弹

XAUUSDH2

[删除]  
Alexsandr San:

R2 - 采纳 - 现在需要思考

---------------------- 就在不远处，一个反弹


不给--经纪人不给

不要给

 
Alexsandr San:

R2 - 采纳 - 现在需要思考

---------------------- 就在不远处，一个反弹


我们只需要坐稳，我们需要2-5天的横盘反弹，幅度为30-40点。

 
Alexsandr San:

他们没有--经纪人不给

这就是为什么他们不给 =)
