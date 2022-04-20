黄金，黄金和XAUUSD - 页 18 1...111213141516171819202122232425...100 新评论 Roman Shiredchenko 2019.11.18 03:46 #171 Yuriy Zaytsev: 我们能不能开一个话题 - 股票 - 预测和趋势？ 是的，顺便说一句，我同意。这将是有趣的... prostotrader 2020.01.03 10:00 #172 Mikhail Simakov: 现在买有点早。1520年的目标太高了。21-22日，我们可以再次出售。 1553,3 :) Aleksei Skrypnev 2020.01.06 00:02 #173 prostotrader: 1553,3 :) 3个月了，已经有1586人 prostotrader 2020.03.12 21:47 #174 现在不要想买黄金了! 一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。 而黄金明天就会下跌。 Vitaly Muzichenko 2020.03.12 22:01 #175 prostotrader: 现在不要想买黄金了! 一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。 而黄金明天就会下跌。 而且来自所有市场。 Aleksey Vyazmikin 2020.03.13 08:00 #176 prostotrader: 现在不要想买黄金了! 一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。 黄金明天将下跌。 你的话是明智的! 我在2020年3月11日买了黄金，尽管它根本不是我的工具。我愚蠢地买了它，然后我想这是危机的第一阶段，当资产被卖掉，资金被积累，第二阶段将寻找 "无风险 "资产，如黄金。 Aleksey Vyazmikin 2020.03.13 08:12 #177 你们这些人告诉我，最终的财务结果是在10:00到13:30之间的收盘时根据当前的指数报价计算，还是在14:00时根据当时的报价进行结算？ prostotrader 2020.03.13 14:46 #178 Aleksey Vyazmikin: 在这里，你们这些人告诉我，最终的财务结果是在当前指数报价的10:00至13:30之间收盘时计算，还是在当时报价的14:00清算时计算？ 所有的最终结算都在晚间结算时进行（18-59）。 在MT5中，第二天有可能出现修正。 prostotrader 2020.03.13 15:22 #179 尽管美国人正在从低迷中反弹 我不买黄金，因为美元指数仍在上升。 prostotrader 2020.03.13 16:00 #180 周一下午3点（美国开始活跃交易），你应该观察（USD_INDEX），可能会有一个很好的做多机会。 1...111213141516171819202122232425...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们能不能开一个话题 - 股票 - 预测和趋势？
现在买有点早。1520年的目标太高了。21-22日，我们可以再次出售。
1553,3 :)
1553,3 :)
3个月了，已经有1586人
现在不要想买黄金了!
一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。
而黄金明天就会下跌。
现在不要想买黄金了!
一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。
而黄金明天就会下跌。
而且来自所有市场。
现在不要想买黄金了!
一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。
黄金明天将下跌。
你的话是明智的!
我在2020年3月11日买了黄金，尽管它根本不是我的工具。我愚蠢地买了它，然后我想这是危机的第一阶段，当资产被卖掉，资金被积累，第二阶段将寻找 "无风险 "资产，如黄金。
在这里，你们这些人告诉我，最终的财务结果是在当前指数报价的10:00至13:30之间收盘时计算，还是在当时报价的14:00清算时计算？
所有的最终结算都在晚间结算时进行（18-59）。
在MT5中，第二天有可能出现修正。
尽管美国人正在从低迷中反弹
我不买黄金，因为美元指数仍在上升。
周一下午3点（美国开始活跃交易），你应该观察（USD_INDEX），可能会有一个很好的做多机会。