Yuriy Zaytsev:

我们能不能开一个话题 - 股票 - 预测和趋势？

是的，顺便说一句，我同意。这将是有趣的...
 
Mikhail Simakov:

现在买有点早。1520年的目标太高了。21-22日，我们可以再次出售。

1553,3 :)

 
prostotrader:

1553,3 :)

3个月了，已经有1586人

 

现在不要想买黄金了!

一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。

而黄金明天就会下跌。

 
而且来自所有市场。


 
你的话是明智的!

我在2020年3月11日买了黄金，尽管它根本不是我的工具。我愚蠢地买了它，然后我想这是危机的第一阶段，当资产被卖掉，资金被积累，第二阶段将寻找 "无风险 "资产，如黄金。

 
你们这些人告诉我，最终的财务结果是在10:00到13:30之间的收盘时根据当前的指数报价计算，还是在14:00时根据当时的报价进行结算？
 
Aleksey Vyazmikin:
在这里，你们这些人告诉我，最终的财务结果是在当前指数报价的10:00至13:30之间收盘时计算，还是在当时报价的14:00清算时计算？

所有的最终结算都在晚间结算时进行（18-59）。

在MT5中，第二天有可能出现修正。

 

尽管美国人正在从低迷中反弹


我不买黄金，因为美元指数仍在上升

 


周一下午3点（美国开始活跃交易），你应该观察（USD_INDEX），可能会有一个很好的做多机会。

