黄金，黄金和XAUUSD - 页 21

新评论
[删除]  
prostotrader:

我不做带止损的交易。

如果价格突破了1430，你会怎么做？

 
Alexey Kozitsyn:

那么如果价格突破了1430，你会怎么做？

在我的黄金交易方法中，从来没有 "如果"。

 

从日线级别反弹。


 

每日水平的分解。


 
而我从周五开始就一直穿着短裤
 
Mikhail Simakov:
而我从周五开始就一直穿着短裤。

我也是 ))))


 
Александр:

我也是 ))))


你的指导是什么？
 
Mikhail Simakov:
你的指导是什么？

显然，它是一种贵重金属，没有人想要它。事实上，它是一种不会变质的商品，在中世纪为它不断发生战争，他们当时和现在都在为它杀人，它过去和现在都是会计中的货币单位。出于投机目的卖出黄金，只能在短期内获利不多，而且在下跌时能迅速得到回报。现在，它的价值被低估了。

嗯，这只是抒情，不是呼吁行动。

 
Mikhail Simakov:
你的策略是什么？

上午好。我正在研究我的战略。我将在晚上更详细地描述它。我得走了。祝你有个愉快的一天。

 
Vitaly Muzichenko:

显然，它是一种贵重金属，没有人想要它。事实上，它是一种不会变质的商品，在中世纪为它不断发生战争，他们当时和现在都在为它杀人，它过去和现在都是会计中的货币单位。出于投机目的卖出黄金，只能在短期内获利不多，而且在下跌时能迅速得到回报。现在，它的价值被低估了。

嗯，这只是抒情，不是呼吁行动。

如果黄金被低估了，那么铂金呢？它的价值一直高于黄金，现在它的价格便宜了三倍。

1...141516171819202122232425262728...100
新评论