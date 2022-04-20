黄金，黄金和XAUUSD - 页 21 1...141516171819202122232425262728...100 新评论 [删除] 2020.03.18 09:21 #201 prostotrader: 我不做带止损的交易。 如果价格突破了1430，你会怎么做？ prostotrader 2020.03.18 20:19 #202 Alexey Kozitsyn: 那么如果价格突破了1430，你会怎么做？ 在我的黄金交易方法中，从来没有 "如果"。 Александр 2020.03.21 20:17 #203 从日线级别反弹。 Александр 2020.03.21 20:21 #204 每日水平的分解。 Mikhail Simakov 2020.03.22 14:58 #205 而我从周五开始就一直穿着短裤 Александр 2020.03.22 15:29 #206 Mikhail Simakov: 而我从周五开始就一直穿着短裤。 我也是 )))) Mikhail Simakov 2020.03.22 17:50 #207 Александр: 我也是 )))) 你的指导是什么？ Vitaly Muzichenko 2020.03.22 18:46 #208 Mikhail Simakov: 你的指导是什么？ 显然，它是一种贵重金属，没有人想要它。事实上，它是一种不会变质的商品，在中世纪为它不断发生战争，他们当时和现在都在为它杀人，它过去和现在都是会计中的货币单位。出于投机目的卖出黄金，只能在短期内获利不多，而且在下跌时能迅速得到回报。现在，它的价值被低估了。 嗯，这只是抒情，不是呼吁行动。 Александр 2020.03.23 05:50 #209 Mikhail Simakov: 你的策略是什么？ 上午好。我正在研究我的战略。我将在晚上更详细地描述它。我得走了。祝你有个愉快的一天。 Mikhail Simakov 2020.03.23 11:38 #210 Vitaly Muzichenko: 显然，它是一种贵重金属，没有人想要它。事实上，它是一种不会变质的商品，在中世纪为它不断发生战争，他们当时和现在都在为它杀人，它过去和现在都是会计中的货币单位。出于投机目的卖出黄金，只能在短期内获利不多，而且在下跌时能迅速得到回报。现在，它的价值被低估了。 嗯，这只是抒情，不是呼吁行动。 如果黄金被低估了，那么铂金呢？它的价值一直高于黄金，现在它的价格便宜了三倍。 1...141516171819202122232425262728...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不做带止损的交易。
如果价格突破了1430，你会怎么做？
那么如果价格突破了1430，你会怎么做？
在我的黄金交易方法中，从来没有 "如果"。
从日线级别反弹。
每日水平的分解。
而我从周五开始就一直穿着短裤。
我也是 ))))
你的指导是什么？
显然，它是一种贵重金属，没有人想要它。事实上，它是一种不会变质的商品，在中世纪为它不断发生战争，他们当时和现在都在为它杀人，它过去和现在都是会计中的货币单位。出于投机目的卖出黄金，只能在短期内获利不多，而且在下跌时能迅速得到回报。现在，它的价值被低估了。
嗯，这只是抒情，不是呼吁行动。
你的策略是什么？
上午好。我正在研究我的战略。我将在晚上更详细地描述它。我得走了。祝你有个愉快的一天。
如果黄金被低估了，那么铂金呢？它的价值一直高于黄金，现在它的价格便宜了三倍。