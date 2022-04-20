黄金，黄金和XAUUSD - 页 96 1...8990919293949596979899100 新评论 Yuriy Zaytsev 2022.03.24 20:09 #951 Serqey Nikitin #:关于工作TC...我不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。 但结果是值得注意的... 演示 ....oooh...:((( 甚至有些失望 无意冒犯 :-) Vitaly Muzichenko 2022.03.24 20:16 #952 Yuriy Zaytsev #:演示 ....oooh...:(((甚至有些失望无意冒犯 :-) 尤里，你不应该这样做。老师会来骂你是疯子白痴，你不能指望他给你任何其他答案。 Yuriy Zaytsev 2022.03.24 20:33 #953 Vitaly Muzichenko #:尤里，你不应该这样做。老师会来骂你是个半吊子，这是你能从他那里得到的唯一答案。 好吧，在这种情况下，做一个白痴会很光荣）。 VVT 2022.03.24 20:41 #954 Maxim Kuznetsov #:至少我们有一个笑点 :-) 这就是为什么尤里问) Serqey Nikitin 2022.03.25 05:33 #955 黄金分析。 目前的市场状况呈上升趋势。 Yuriy Zaytsev 2022.03.26 10:55 #956 Serqey Nikitin #:黄金分析。目前的市场状况--上升趋势。 看一下所有TF的趋势状态，然后加起来计算全球趋势，而不是单个TF的趋势，这可能很有趣。 p.s. W1 D1 H12 H4 H3 净空 H8 H6 上升 - 即上升趋势 例子（由这个策略的黄金）。 W1--公寓 D1-平坦 H12 - 平面 H8 - 上升趋势 H6 - 上升趋势 H4 - 平面 H3 - 平面 H2 - 平坦 Serqey Nikitin 2022.03.26 11:02 #957 Yuriy Zaytsev #:看一下所有TF的状态，然后加起来计算全球趋势，而不是单个TF的趋势，这可能很有趣。 这就是EA的工作原理......它只在某个图表列表中的所有指标都与它们的方向一致时才开仓......。 [删除] 2022.03.28 06:47 #958 XAUUSDH2目标1968.71。 Serqey Nikitin 2022.03.28 07:17 #959 Serqey Nikitin #: 顾问的工作方式是这样的......只有当某个图表列表中的所有指标方向一致时才开仓......。 平仓可以在比大趋势更小的图表上进行设置... 例如：在H8图表上的ind.3 - 当指标穿过零点时...(或其他东西......)) Yuriy Zaytsev 2022.03.28 08:45 #960 黄金期货6.22看起来会在早上反弹。 我没有看到任何水平）。也许更接近1950年的地区。 1...8990919293949596979899100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于工作TC...
我不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。
但结果是值得注意的...
演示 ....oooh...:(((
甚至有些失望
无意冒犯 :-)
尤里，你不应该这样做。老师会来骂你是疯子白痴，你不能指望他给你任何其他答案。
尤里，你不应该这样做。老师会来骂你是个半吊子，这是你能从他那里得到的唯一答案。
好吧，在这种情况下，做一个白痴会很光荣）。
至少我们有一个笑点 :-)
这就是为什么尤里问)
黄金分析。
目前的市场状况呈上升趋势。
看一下所有TF的趋势状态，然后加起来计算全球趋势，而不是单个TF的趋势，这可能很有趣。
p.s.
W1 D1 H12 H4 H3 净空 H8 H6 上升 - 即上升趋势
例子（由这个策略的黄金）。
W1--公寓
D1-平坦
H12 - 平面
H8 - 上升趋势
H6 - 上升趋势
H4 - 平面
H3 - 平面
H2 - 平坦
顾问的工作方式是这样的......只有当某个图表列表中的所有指标方向一致时才开仓......。
平仓可以在比大趋势更小的图表上进行设置...
例如：在H8图表上的ind.3 - 当指标穿过零点时...(或其他东西......))
黄金期货6.22看起来会在早上反弹。
我没有看到任何水平）。也许更接近1950年的地区。