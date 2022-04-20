黄金，黄金和XAUUSD - 页 96

Serqey Nikitin #:

关于工作TC...

我不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。

但结果是值得注意的...


演示 ....oooh...:(((

甚至有些失望

无意冒犯 :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

尤里，你不应该这样做。老师会来骂你是疯子白痴，你不能指望他给你任何其他答案。

 
Vitaly Muzichenko #:

尤里，你不应该这样做。老师会来骂你是个半吊子，这是你能从他那里得到的唯一答案。

好吧，在这种情况下，做一个白痴会很光荣）。

 
Maxim Kuznetsov #:

至少我们有一个笑点 :-)

这就是为什么尤里问)

 

黄金分析。



目前的市场状况呈上升趋势。

 
Serqey Nikitin #:

黄金分析。



目前的市场状况--上升趋势。

看一下所有TF的趋势状态，然后加起来计算全球趋势，而不是单个TF的趋势，这可能很有趣。

p.s.


W1 D1 H12 H4 H3 净空 H8 H6 上升 - 即上升趋势

例子（由这个策略的黄金）。

W1--公寓

D1-平坦

H12 - 平面

H8 - 上升趋势

H6 - 上升趋势

H4 - 平面

H3 - 平面

H2 - 平坦

 
Yuriy Zaytsev #:

看一下所有TF的状态，然后加起来计算全球趋势，而不是单个TF的趋势，这可能很有趣。

这就是EA的工作原理......它只在某个图表列表中的所有指标都与它们的方向一致时才开仓......。
XAUUSDH2目标1968.71

xauusdh2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
顾问的工作方式是这样的......只有当某个图表列表中的所有指标方向一致时才开仓......。

平仓可以在比大趋势更小的图表上进行设置...

例如：在H8图表上的ind.3 - 当指标穿过零点时...(或其他东西......))



 

黄金期货6.22看起来会在早上反弹。

我没有看到任何水平）。也许更接近1950年的地区。

