黄金，黄金和XAUUSD - 页 24 1...171819202122232425262728293031...100 新评论 Vasiliy Vilkov 2020.03.28 15:28 #231 据《华尔街日报》 周五报道，由于冠状病毒大流行，美国的金条和金币出现了短缺，经销商要么卖光了，要么暂时停业。 据悉，投资者和银行家甚至向加拿大寻求帮助。 "经销商已经售罄或暂时关闭。自1856年以来一直自己铸造金银的瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)，本周告诉客户甚至不要问。文章说："伦敦的银行家们正在租用私人飞机或试图找到军用货运飞机，将他们的金银运到纽约的交易所。 在一个相关的发展中，增加金条产量的要求已经冲击了加拿大皇家铸币厂。该出版物补充说，这些贵金属被要求送往纽约。 在贵金属短缺的情况下，美国的黄金期货价格上涨。他们上升了9%。 Coronavirus Sparks a Global Gold Rush 2020.03.27Amrith Ramkumarwww.wsj.com Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’ Александр 2020.05.07 17:47 #232 大家好。你怎么看？ Александр 2020.05.07 20:44 #233 匆忙中完成了交易 [删除] 2020.05.08 04:30 #234 Александр: 顺利地完成了交易。 白白关闭--拖曳的是什么？今天最有可能触及1735点 [删除] 2020.05.08 18:14 #235 Alexsandr San: 白白关闭--拖曳的是什么？今天可能会触及1735。 所以他的目标是这里。 Александр 2020.05.09 20:23 #236 我不是用拖网工作的! [删除] 2020.05.15 17:10 #237 Alexsandr San: 所以他的目标是这个方向。 我对方向的判断是错误的。 Александр 2020.05.27 20:27 #238 + [删除] 2020.05.27 20:50 #239 很久以前，我画了线--我明白了，这就像一个指针。 Edgar Akhmadeev 2020.05.27 21:30 #240 而我很早就出去了，可能也很早就进去了。但是，仍然没有造成伤害。 1...171819202122232425262728293031...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
大家好。你怎么看？
匆忙中完成了交易
顺利地完成了交易。
白白关闭--拖曳的是什么？今天最有可能触及1735点
白白关闭--拖曳的是什么？今天可能会触及1735。
所以他的目标是这里。
我不是用拖网工作的!
所以他的目标是这个方向。
我对方向的判断是错误的。
很久以前，我画了线--我明白了，这就像一个指针。
而我很早就出去了，可能也很早就进去了。但是，仍然没有造成伤害。