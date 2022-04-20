黄金，黄金和XAUUSD - 页 24

据《华尔街日报》 周五报道，由于冠状病毒大流行，美国的金条和金币出现了短缺，经销商要么卖光了，要么暂时停业。
据悉，投资者和银行家甚至向加拿大寻求帮助。
"经销商已经售罄或暂时关闭。自1856年以来一直自己铸造金银的瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)，本周告诉客户甚至不要问。文章说："伦敦的银行家们正在租用私人飞机或试图找到军用货运飞机，将他们的金银运到纽约的交易所。
在一个相关的发展中，增加金条产量的要求已经冲击了加拿大皇家铸币厂。该出版物补充说，这些贵金属被要求送往纽约。
在贵金属短缺的情况下，美国的黄金期货价格上涨。他们上升了9%。
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

大家好。你怎么看？


 

匆忙中完成了交易

Александр:

顺利地完成了交易。

白白关闭--拖曳的是什么？今天最有可能触及1735点

XAUUSDH2

Alexsandr San:

白白关闭--拖曳的是什么？今天可能会触及1735。


所以他的目标是这里。

XAUUSDH2

 

我不是用拖网工作的!

Alexsandr San:

所以他的目标是这个方向。


我对方向的判断是错误的。

XAUUSDH2

 
+
很久以前，我画了线--我明白了，这就像一个指针。

XAUUSDH2

 

而我很早就出去了，可能也很早就进去了。但是，仍然没有造成伤害。


