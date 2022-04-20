黄金，黄金和XAUUSD - 页 86 1...798081828384858687888990919293...100 新评论 mixail789 mixajlof 2022.01.14 20:27 #851 我对黄金的看法 Serqey Nikitin 2022.01.15 12:41 #852 mixail789 mixajlof #:我对黄金的看法 关于黄金的分析。 让我们来看看两张图表... 在H8图表中--总体趋势... 在H2图表上--该货币对的当前状态... 1.定义一般趋势。 目前的状态是呈上升趋势（指标3和指标7为正值）。 2.日内趋势。 目前的状态是Ind。3和7处于负数位置，这意味着有一个回撤。 如果我们在逆转上下功夫，H2已经足够好了...... 如果在趋势上工作，现在--离开市场，等待所有指标向一个方向逆转...... P.S. 趋势跟踪策略的主要微妙之处在于趋势消退的时刻 ... 对我自己来说，我把这个时刻定义为H2图表上指标3的线的逆转 ... 例如，如果H2指标3已经反转，那么就去BORDER开新仓，同时等待主力开仓信号进行平仓，即通过H2上的 "0 "指标3或H2指标ind7，这将工作得更快...... 但这是我的策略和我的分析，其他交易者可能不同意它... Uladzimir Izerski 2022.01.15 14:50 #853 未来任何价格打到任何线的区域都会遇到严重的伏击。久经考验）。 Serqey Nikitin 2022.01.15 15:28 #854 Uladzimir Izerski #:如果未来价格触及任何一条线，就会遇到严重的伏击。 如果价格在未来没有进入 "任何线的 区域"......？ [删除] 2022.01.15 15:41 #855 XAU/USD-H1 通常这是发生棘手部分的地方--我们看到它想往下走，但它会冲上去。 MA144低于价格--保持较好的上升势头。 XAUUSDH4这里的MA144也在走低--撑住了 XAU/USD-Daily也是可见的--坚持得更好 Uladzimir Izerski 2022.01.15 15:55 #856 Serqey Nikitin #:如果将来 价格不落在 "任何线的区域内"...？ 价格上方和下方总是有线条。在我们的小世界里，货币供应是有限的。FA指导价格，由TA来调整中枢点。在影响价格方面，TA是次要的。强有力的水平可以被FA穿透到新的线路上。 Serqey Nikitin 2022.01.15 16:20 #857 Uladzimir Izerski #:价格上方和下方总是有线条。 你是对的，总有一些调皮的手可以画几百条线来使它 "总是"... [删除] 2022.01.15 17:09 #858 Uladzimir Izerski #:价格上方和下方总是有线条。在我们的小世界里，货币供应是有限的。FA指导价格，而中枢点的修正则由TA决定。TA是次要的，价格才是关键。强有力的水平可以像时钟一样被足协推动到新的线路上。 我顺便找到了一个领先指标。你不会相信那是什么--较低的时间框架 Алексей Тарабанов 2022.01.15 20:34 #859 SanAlex #:XAU/USD-H1 通常在这一点上有一个骗局--我们看到它想往下走，但它会扯起来。 价格下方的MA144--保持较好的涨势。 XAUUSDH4这里的MA144也在走低--坚持下去 XAU/USD-Daily也是可见的--保持较好的上涨。 是的，通常是这样的。让我们等待吧。 Serqey Nikitin 2022.01.16 08:20 #860 Алексей Тарабанов #:是的，通常是这样的。让我们等待吧。 任何分析都必须经过实践的验证......。 否则，这些分析的意义何在......？ 从正面看..: 1.有一个消除左翼分析家... 2.鉴于成功分析的学习因素...... 3.你的分析与分析师的比较--在有积极结果的情况下增加交易者的信心...... 1...798081828384858687888990919293...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对黄金的看法
我对黄金的看法
关于黄金的分析。
让我们来看看两张图表...
在H8图表中--总体趋势...
在H2图表上--该货币对的当前状态...
1.定义一般趋势。
目前的状态是呈上升趋势（指标3和指标7为正值）。
2.日内趋势。
目前的状态是Ind。3和7处于负数位置，这意味着有一个回撤。
如果我们在逆转上下功夫，H2已经足够好了......
如果在趋势上工作，现在--离开市场，等待所有指标向一个方向逆转......
P.S. 趋势跟踪策略的主要微妙之处在于趋势消退的时刻 ...
对我自己来说，我把这个时刻定义为H2图表上指标3的线的逆转 ...
例如，如果H2指标3已经反转，那么就去BORDER开新仓，同时等待主力开仓信号进行平仓，即通过H2上的 "0 "指标3或H2指标ind7，这将工作得更快......
但这是我的策略和我的分析，其他交易者可能不同意它...
未来任何价格打到任何线的区域都会遇到严重的伏击。久经考验）。
如果未来价格触及任何一条线，就会遇到严重的伏击。
如果价格在未来没有进入 "任何线的 区域"......？
XAU/USD-H1 通常这是发生棘手部分的地方--我们看到它想往下走，但它会冲上去。
MA144低于价格--保持较好的上升势头。
XAUUSDH4这里的MA144也在走低--撑住了
XAU/USD-Daily也是可见的--坚持得更好
如果将来 价格不落在 "任何线的区域内"...？
价格上方和下方总是有线条。在我们的小世界里，货币供应是有限的。FA指导价格，由TA来调整中枢点。在影响价格方面，TA是次要的。强有力的水平可以被FA穿透到新的线路上。
价格上方和下方总是有线条。
你是对的，总有一些调皮的手可以画几百条线来使它 "总是"...
价格上方和下方总是有线条。在我们的小世界里，货币供应是有限的。FA指导价格，而中枢点的修正则由TA决定。TA是次要的，价格才是关键。强有力的水平可以像时钟一样被足协推动到新的线路上。
XAU/USD-H1 通常在这一点上有一个骗局--我们看到它想往下走，但它会扯起来。
价格下方的MA144--保持较好的涨势。
XAUUSDH4这里的MA144也在走低--坚持下去
XAU/USD-Daily也是可见的--保持较好的上涨。
是的，通常是这样的。让我们等待吧。
是的，通常是这样的。让我们等待吧。
任何分析都必须经过实践的验证......。
否则，这些分析的意义何在......？
从正面看..:
1.有一个消除左翼分析家...
2.鉴于成功分析的学习因素......
3.你的分析与分析师的比较--在有积极结果的情况下增加交易者的信心......