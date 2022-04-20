黄金，黄金和XAUUSD - 页 86

新评论
 

我对黄金的看法


 
mixail789 mixajlof #:

我对黄金的看法

关于黄金的分析。

让我们来看看两张图表...

在H8图表中--总体趋势...

在H2图表上--该货币对的当前状态...

1.定义一般趋势。

目前的状态是呈上升趋势（指标3和指标7为正值）。


2.日内趋势。

目前的状态是Ind。3和7处于负数位置，这意味着有一个回撤。


如果我们在逆转上下功夫，H2已经足够好了......

如果在趋势上工作，现在--离开市场，等待所有指标向一个方向逆转......


P.S. 趋势跟踪策略的主要微妙之处在于趋势消退的时刻 ...

对我自己来说，我把这个时刻定义为H2图表上指标3的线的逆转 ...

例如，如果H2指标3已经反转，那么就去BORDER开新仓，同时等待主力开仓信号进行平仓，即通过H2上的 "0 "指标3或H2指标ind7，这将工作得更快......

但这是我的策略和我的分析，其他交易者可能不同意它...

 

未来任何价格打到任何线的区域都会遇到严重的伏击。久经考验）。

a953

 
Uladzimir Izerski #:

如果未来价格触及任何一条线，就会遇到严重的伏击。

如果价格在未来没有进入 "任何线 区域"......？

[删除]  

XAU/USD-H1 通常这是发生棘手部分的地方--我们看到它想往下走，但它会冲上去。

XAUUSDH1 MA144低于价格--保持较好的上升势头。

XAUUSDH4这里的MA144也在走低--撑住了

XAUUSDH4

XAU/USD-Daily也是可见的--坚持得更好

XAUUSDDaily


 
Serqey Nikitin #:

如果将来 价格不落在 "任何线的区域内"...？

价格上方和下方总是有线条。在我们的小世界里，货币供应是有限的。FA指导价格，由TA来调整中枢点。在影响价格方面，TA是次要的。强有力的水平可以被FA穿透到新的线路上。

 
Uladzimir Izerski #:

价格上方和下方总是有线条。

你是对的，总有一些调皮的手可以画几百条线来使它 "总是"...

[删除]  
Uladzimir Izerski #:

价格上方和下方总是有线条。在我们的小世界里，货币供应是有限的。FA指导价格，而中枢点的修正则由TA决定。TA是次要的，价格才是关键。强有力的水平可以像时钟一样被足协推动到新的线路上。

我顺便找到了一个领先指标。你不会相信那是什么--较低的时间框架
 
SanAlex #:

XAU/USD-H1 通常在这一点上有一个骗局--我们看到它想往下走，但它会扯起来。

价格下方的MA144--保持较好的涨势。

XAUUSDH4这里的MA144也在走低--坚持下去

XAU/USD-Daily也是可见的--保持较好的上涨。



是的，通常是这样的。让我们等待吧。

 
Алексей Тарабанов #:

是的，通常是这样的。让我们等待吧。

任何分析都必须经过实践的验证......。

否则，这些分析的意义何在......？

从正面看..:

1.有一个消除左翼分析家...

2.鉴于成功分析的学习因素......

3.你的分析与分析师的比较--在有积极结果的情况下增加交易者的信心......

1...798081828384858687888990919293...100
新评论