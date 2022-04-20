黄金，黄金和XAUUSD - 页 57 1...505152535455565758596061626364...100 新评论 Александр 2020.10.28 20:34 #561 等待）））。这笔交易在心理上是非常累的！！。我想出手几次，在美国大选后再忘记交易。但遵循我的策略--我等待着......并等待着...一句话--我等着呢! Vitaliy Maznev 2020.10.28 20:37 #562 Александр:等待）））。这笔交易在心理上是非常累的！！。我想出手几次，在美国大选后再忘记交易。但遵循我的策略--我等待着......并等待着...一句话--我等着呢! 是的，这真的是你的铁神经。 Serqey Nikitin 2020.10.29 07:23 #563 目前的分析。 FLET - 指标现在指向不同的方向... 现在谈论趋势反转还为时过早--Ind.7仍在上升。 最佳变体：在离开市场时，等待所有指标朝一个方向逆转...... 但有些交易者更喜欢在平坦的地方工作，尽管他们明白风险要比在趋势上工作时高得多。 [删除] 2020.10.29 07:34 #564 可能已经反转，如果它超过了 "P "水平 附加的文件： x.PNG 106 kb Serqey Nikitin 2020.10.29 07:42 #565 SanAlex: 如果它超过了 "P "水平，很可能已经出现了反转。 H8图表并不足以确定TREND... 有一种观点认为，交易员通过图表来确定趋势......但从方法上讲，这是不正确的，因为市场的趋势是一个，而不是几个不同的，取决于图表...... [删除] 2020.10.29 07:52 #566 Serqey Nikitin:H8图表并不足以确定TREND...有一种观点认为，交易员自己确定图表来确定趋势......但从方法上讲，这是不正确的，因为市场的趋势是一个，而不是几个不同的，取决于图表......。 神爱三位一体 8*3=24 (圣父、圣子和圣灵) Александр 2020.11.03 16:19 #567 摄于金海湾。可以休息一个星期 )))) 选举...利率...对交易来说不是一个好的星期。 Алексей Тарабанов 2020.11.03 20:03 #568 Александр:摄于金海湾。可以休息一个星期 )))) 选举...利率...不是一个好的交易周。 有一些我们理解的工具。看来黄金对你来说就是这样的工具。 一切：圣杯、圣像、祈祷......。当你喝下圣杯的时候，你就开始理解事物的本质。人们可以刚刚开始了解它，而不喝它。 Александр 2020.11.03 22:28 #569 Алексей Тарабанов:有一些我们了解的工具。黄金似乎是你的这样一种工具。所有这些：圣杯、圣像、祈祷......。当你喝下圣杯的时候，你就开始理解事物的本质。你可以只开始了解它，而不喝它。 我同意！！！。100%.三年来，制定和运行了长期的战略！！！。优先考虑黄金，因为它的流动性和作为一种安全的避风港资产。仍有许多东西需要学习、发展和实施！！！。但当你 "开始了解事情的要点 "时......你会从你所做的事情中获得快感！！。这是无价的！！！。 Сергей Криушин 2020.11.04 01:22 #570 最近，我也成为了黄金移动的粉丝......而且我还发现，此举似乎是非常可预测的......甚至在短篇 - 到目前为止，它经常是重播，但它是相当成功的，反转是相当明显的...但在小幅亏损后...最主要的是，我意识到，和他在一起时，耐心和神经要少得多...。 1...505152535455565758596061626364...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，这真的是你的铁神经。
目前的分析。
FLET - 指标现在指向不同的方向...
现在谈论趋势反转还为时过早--Ind.7仍在上升。
最佳变体：在离开市场时，等待所有指标朝一个方向逆转......
但有些交易者更喜欢在平坦的地方工作，尽管他们明白风险要比在趋势上工作时高得多。
如果它超过了 "P "水平，很可能已经出现了反转。
H8图表并不足以确定TREND...
有一种观点认为，交易员通过图表来确定趋势......但从方法上讲，这是不正确的，因为市场的趋势是一个，而不是几个不同的，取决于图表......
神爱三位一体 8*3=24
(圣父、圣子和圣灵)
摄于金海湾。可以休息一个星期 )))) 选举...利率...对交易来说不是一个好的星期。
有一些我们理解的工具。看来黄金对你来说就是这样的工具。
一切：圣杯、圣像、祈祷......。当你喝下圣杯的时候，你就开始理解事物的本质。人们可以刚刚开始了解它，而不喝它。
