等待）））。这笔交易在心理上是非常累的！！。我想出手几次，在美国大选后再忘记交易。但遵循我的策略--我等待着......并等待着...一句话--我等着呢!



 
是的，这真的是你的铁神经。

 

目前的分析。


FLET - 指标现在指向不同的方向...

现在谈论趋势反转还为时过早--Ind.7仍在上升。

最佳变体：在离开市场时，等待所有指标朝一个方向逆转......

但有些交易者更喜欢在平坦的地方工作，尽管他们明白风险要比在趋势上工作时高得多。

可能已经反转，如果它超过了 "P "水平
H8图表并不足以确定TREND...

有一种观点认为，交易员通过图表来确定趋势......但从方法上讲，这是不正确的，因为市场的趋势是一个，而不是几个不同的，取决于图表......

神爱三位一体 8*3=24

(圣父、圣子和圣灵)

 

摄于金海湾。可以休息一个星期 )))) 选举...利率...对交易来说不是一个好的星期。



 
有一些我们理解的工具。看来黄金对你来说就是这样的工具。

一切：圣杯、圣像、祈祷......。当你喝下圣杯的时候，你就开始理解事物的本质。人们可以刚刚开始了解它，而不喝它。

 
我同意！！！。100%.三年来，制定和运行了长期的战略！！！。优先考虑黄金，因为它的流动性和作为一种安全的避风港资产。仍有许多东西需要学习、发展和实施！！！。但当你 "开始了解事情的要点 "时......你会从你所做的事情中获得快感！！。这是无价的！！！。
 
最近，我也成为了黄金移动的粉丝......而且我还发现，此举似乎是非常可预测的......甚至在短篇 - 到目前为止，它经常是重播，但它是相当成功的，反转是相当明显的...但在小幅亏损后...最主要的是，我意识到，和他在一起时，耐心和神经要少得多...。
