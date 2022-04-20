黄金，黄金和XAUUSD - 页 63 1...565758596061626364656667686970...100 新评论 Serqey Nikitin 2020.11.18 16:24 #621 Vladimir Baskakov: 阿列克谢，趋势是向上的，所以反弹就是下跌；）。 分析 : 目前的状态是一个平面（指标指向不同的方向）......或一个水平通道......以更方便为准......。 当持平时，采用比趋势更快的其他策略。 如果交易者优先考虑的是贸易的可靠性，那么平坦的区域最好跳过。 [删除] 2020.11.18 16:43 #622 Serqey Nikitin:分析 :目前的状态是一个平面（指标指向不同的方向）......或一个水平通道......以更方便为准......。当持平时，采用比趋势更快的其他策略。如果交易者优先考虑的是贸易的可靠性，那么平坦的区域最好跳过。 跳过它，谁在强迫你 Александр 2020.11.18 18:12 #623 对未来进入的初步分析。 VVT 2020.11.18 19:03 #624 Александр:对未来进入的初步分析。 拉得太多了，可能就回不来了 Александр 2020.11.18 19:30 #625 VVT:拉得太多了，可能就回不来了 他们会的，让我们把它简称为)))) Алексей Тарабанов 2020.11.18 19:38 #626 Александр:他们将，我们将短)))) 每个笑话中都有一个笑话。 VVT 2020.11.19 15:12 #627 好了，我们卖了一些，现在我们可以买一些了 Алексей Тарабанов 2020.11.19 22:04 #628 在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。 有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。 在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。 黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。 VVT 2020.11.19 23:39 #629 Алексей Тарабанов:在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。 你的理论策略有时是正确的) Алексей Тарабанов 2020.11.19 23:46 #630 VVT:你的理论策略有时是正确的) 它发生了... 1...565758596061626364656667686970...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阿列克谢，趋势是向上的，所以反弹就是下跌；）。
分析 :
目前的状态是一个平面（指标指向不同的方向）......或一个水平通道......以更方便为准......。
当持平时，采用比趋势更快的其他策略。
如果交易者优先考虑的是贸易的可靠性，那么平坦的区域最好跳过。
分析 :
目前的状态是一个平面（指标指向不同的方向）......或一个水平通道......以更方便为准......。
当持平时，采用比趋势更快的其他策略。
如果交易者优先考虑的是贸易的可靠性，那么平坦的区域最好跳过。
对未来进入的初步分析。
对未来进入的初步分析。
拉得太多了，可能就回不来了
拉得太多了，可能就回不来了
他们会的，让我们把它简称为))))
他们将，我们将短))))
每个笑话中都有一个笑话。
在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。
有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。
在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。
黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。
在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。
有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。
在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。
黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。
你的理论策略有时是正确的)
你的理论策略有时是正确的)
它发生了...