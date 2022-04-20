黄金，黄金和XAUUSD - 页 63

新评论
 
Vladimir Baskakov:
阿列克谢，趋势是向上的，所以反弹就是下跌；）。

分析 :

目前的状态是一个平面（指标指向不同的方向）......或一个水平通道......以更方便为准......。

当持平时，采用比趋势更快的其他策略。


如果交易者优先考虑的是贸易的可靠性，那么平坦的区域最好跳过。

[删除]  
Serqey Nikitin:

分析 :

目前的状态是一个平面（指标指向不同的方向）......或一个水平通道......以更方便为准......。

当持平时，采用比趋势更快的其他策略。


如果交易者优先考虑的是贸易的可靠性，那么平坦的区域最好跳过。

跳过它，谁在强迫你
 

对未来进入的初步分析。



 
Александр:

对未来进入的初步分析。

拉得太多了，可能就回不来了

 
VVT:

拉得太多了，可能就回不来了

他们会的，让我们把它简称为))))

 
Александр:

他们将，我们将短))))

每个笑话中都有一个笑话。

 
好了，我们卖了一些，现在我们可以买一些了
 

在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。

有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。

在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。

黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。

 
Алексей Тарабанов:

在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。

有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。

在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。

黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。

你的理论策略有时是正确的)

 
VVT:

你的理论策略有时是正确的)

它发生了...

1...565758596061626364656667686970...100
新评论