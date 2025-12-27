Calendário Econômico
Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Anual) (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baixa
|N/D
|3.4%
|
3.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do RBA - Anual - (RBA Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a média ponderada da variação percentual dos preços de bens e serviços no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior.
Essa é uma das abordagens alternativas para avaliar a inflação subjacente. O cálculo do índice exclui 15% dos itens da cesta de consumo com as menores variações dos preços e 15% dos itens - com as maiores. Em seguida, é estimada a inflação ao consumidor para o conjunto restante.
A justificativa para esse "truncamento" é que, às vezes, os preços de bens específicos mudam demais ou, pelo contrário, muito pouco. Isso tem um efeito significativo na média geral da inflação. Essas alterações não são representativas numa escala geral e não afetam os preços de outros bens e serviços. Além disso, os itens da canasta do CPI com pesos muito grandes dão demasiada volatilidade de indicadores médios. Assim, tal ruído é excluído da amostra de cálculo.
Esta modificação para o cálculo do CPI foi proposta pelo Banco da Reserva da Austrália. O conselho de administração do regulador precisa da avaliação mais objetiva da inflação ao consumidor. Por sua vez, é a inflação ao consumidor que é considerada um dos principais fatores na mudança da taxa de juros do regulador.
O crescimento do CPI médio truncado pode ter um impacto favorável nas cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Anual) (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress