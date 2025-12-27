A Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do RBA - Anual - (RBA Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a média ponderada da variação percentual dos preços de bens e serviços no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior.

Essa é uma das abordagens alternativas para avaliar a inflação subjacente. O cálculo do índice exclui 15% dos itens da cesta de consumo com as menores variações dos preços e 15% dos itens - com as maiores. Em seguida, é estimada a inflação ao consumidor para o conjunto restante.

A justificativa para esse "truncamento" é que, às vezes, os preços de bens específicos mudam demais ou, pelo contrário, muito pouco. Isso tem um efeito significativo na média geral da inflação. Essas alterações não são representativas numa escala geral e não afetam os preços de outros bens e serviços. Além disso, os itens da canasta do CPI com pesos muito grandes dão demasiada volatilidade de indicadores médios. Assim, tal ruído é excluído da amostra de cálculo.

Esta modificação para o cálculo do CPI foi proposta pelo Banco da Reserva da Austrália. O conselho de administração do regulador precisa da avaliação mais objetiva da inflação ao consumidor. Por sua vez, é a inflação ao consumidor que é considerada um dos principais fatores na mudança da taxa de juros do regulador.

O crescimento do CPI médio truncado pode ter um impacto favorável nas cotações do dólar australiano.

