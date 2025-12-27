Os Estoques das Empresas na Austrália - Trimestral - (Business Inventories q/q)) são a variação no valor contábil de todas as mercadorias armazenadas nos depósitos de empresas (e fabricantes) varejistas e atacadistas no trimestre de referência em comparação com o anterior.

O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics entrevistando 15 000 empresas privadas do pais. A pesquisa inclui empresas de todos os setores, de acordo com uma classificação industrial padrão adotada na Austrália e na Nova Zelândia. A versão completa do relatório estratifica todos os dados por setores, por número de funcionários e por afiliação territorial. O indicador é ajustado sazonalmente.

A pesquisa exclui empresas empregando menos de 20 funcionários (os dados são calculados com base nas compras e vendas). O cálculo não leva em conta os empreendedores individuais que não contratam funcionários.

Os dados sobre estoques em atacados raramente são interpretados separadamente. Na maioria das vezes, os economistas consideram este índice juntamente com o volume de vendas Em geral, é estimada a proporção de vendas em relação aos estoques, o que permite assumir um aumento ou diminuição na produção no futuro próximo. Por exemplo, o fato de os estoques estarem crescendo mais lentamente do que as vendas indica que existe uma falta de produção, e, dessa maneira, é possível prever o crescimento da produção. Por outro lado, a acumulação excessiva indica o excesso de oferta e, logo, uma possível diminuição da produção no curto prazo.

Como a produção contribui significativamente para o PIB do país, o acentuado aumento ou diminuição nos estoques no atacado pode afetar indiretamente as cotações do dólar australiano.

