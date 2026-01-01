Calendário Econômico
Índice Salarial (Trimestral) (Australia Wage Price Index q/q)
|Moderada
|0.8%
|0.6%
|
0.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.8%
|
0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços e Salários da Austrália - Trimestral - (Wage Price Index q/q) reflete a mudança no nível de salário médio dos trabalhadores do setor público e de empresas privadas, no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior.
O índice estima apenas a pressão do mercado sobre os preços e não depende de mudanças na qualidade ou quantidade de trabalho realizado. Além disso, a metodologia de cálculo prevê proteção contra o impacto de mudanças estruturais no mercado de trabalho sobre o salário médio.
Ele é calculado com base nos resultados de uma pesquisa que é realizada com aproximadamente 3 000 empresas australianas. São coletados os dados salariais de cerca de 18 000 funcionários empregados em vários cargos. A pesquisa envolveu empresas dos setores público e privado, com exceção de empresas agrícolas e florestais, indústria da pesca, embaixadas estrangeiras e residências particulares contratando pessoas. São coletados os de todos os grupos-alvo de empregados, exceto militares, proprietários de empresas sem personalidade jurídica e alguns outros grupos de pessoas. O índice abrange locais de trabalho regulares, cargos em tempo parcial, vagas temporárias e cargos não produtivos.
O índice de preços e salários leva em conta os pagamentos em dinheiro a funcionários e não inclui pagamento por horas extras, bônus e prêmios salariais. Além disso, do cálculo são excluídos elementos negativos (multas). O índice é calculado em relação a um determinado período de referência (atualmente, 2008/2009).
O tamanho dos salários é um dos principais indicadores dos gastos do consumidor. É também um dos principais indicadores de pressão inflacionária sobre os salários. Por isso, é utilizado pelo Banco de Reserva da Austrália como uma das fontes preferenciais de informação na avaliação da eficácia da política monetária.
O crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Salarial (Trimestral) (Australia Wage Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
