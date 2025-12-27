Calendário Econômico
Austrália - Anúncios de Empregos do Grupo Bancário ANZ (Mensal) (ANZ Australia Job Advertisements m/m)
|Baixa
|-0.8%
|0.2%
|
-1.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.7%
|
-0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Anúncios de Empregos do Grupo Bancário ANZ - Mensal - (ANZ Job Advertisements m/m) refletem a variação percentual no número de vagas publicadas nos principais jornais e sites, em comparação com o mês anterior. Um valor mais alto do que o esperado pode ter um efeito benéfico para o dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Anúncios de Empregos do Grupo Bancário ANZ (Mensal) (ANZ Australia Job Advertisements m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
