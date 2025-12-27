Calendário Econômico
Os Gastos Fábrica/Máquinas - Trimestral - (Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q) refletem a mudança no investimento do setor privado em equipamento no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior.
O cálculo do indicador inclui os custos de máquinas, de equipamentos, de veículos, de aparelhos elétricos, de equipamentos de escritório, de móveis, de lâmpadas, de estruturas que não fazem parte integrante de edifícios, de contêineres, de ferramentas especiais, etc.
São publicados separadamente resumos sobre os gastos nos setores mais importantes da economia australiana (indústria e mineração), bem como coletivamente sobre os outros setores. As seguintes áreas de atividade são excluídas do cálculo do indicador: agricultura, silvicultura, pesca; administração pública e segurança; educação; saúde e esfera social; fundos de pensão. Como são levados em conta apenas os gastos dos negócios privados, os serviços públicos e as empresas não são incluídos no cálculo.
A quantia de gastos de capital é calculada com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de um inquérito com 9 000 empresas privadas na Austrália. A amostra é atualizada trimestralmente para excluir empresas fechadas e adicionar novas, estatisticamente significativas, à lista. O cálculo não leva em conta empresas com equipes de menos de 10 pessoas.
O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de uma pesquisa com 9 000 empresas privadas australianas.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Gastos Fábrica/Máquinas (Trimestral) (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
