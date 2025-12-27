Os Gastos Fábrica/Máquinas - Trimestral - (Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q) refletem a mudança no investimento do setor privado em equipamento no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior.

O cálculo do indicador inclui os custos de máquinas, de equipamentos, de veículos, de aparelhos elétricos, de equipamentos de escritório, de móveis, de lâmpadas, de estruturas que não fazem parte integrante de edifícios, de contêineres, de ferramentas especiais, etc.

São publicados separadamente resumos sobre os gastos nos setores mais importantes da economia australiana (indústria e mineração), bem como coletivamente sobre os outros setores. As seguintes áreas de atividade são excluídas do cálculo do indicador: agricultura, silvicultura, pesca; administração pública e segurança; educação; saúde e esfera social; fundos de pensão. Como são levados em conta apenas os gastos dos negócios privados, os serviços públicos e as empresas não são incluídos no cálculo.

A quantia de gastos de capital é calculada com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de um inquérito com 9 000 empresas privadas na Austrália. A amostra é atualizada trimestralmente para excluir empresas fechadas e adicionar novas, estatisticamente significativas, à lista. O cálculo não leva em conta empresas com equipes de menos de 10 pessoas.

Últimos valores: