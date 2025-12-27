O Produto Interno Bruto Consumo Final - Trimestral - (Final Consumption Expenditure q/q) reflete a variação percentual nas despesas atuais das famílias e instituições sem fins lucrativos da Austrália no trimestre relatado em relação ao trimestre anterior. Um valor mais alto do que o esperado pode ter um efeito benéfico para o dólar australiano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Produto Interno Bruto (PIB) Consumo Final (Australia Final Consumption Expenditure q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).