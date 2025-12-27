CalendárioSeções

Austrália - Produto Interno Bruto (PIB) Consumo Final (Australia Final Consumption Expenditure q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
PIB
Baixa 0.6% 0.5%
0.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Produto Interno Bruto Consumo Final - Trimestral - (Final Consumption Expenditure q/q) reflete a variação percentual nas despesas atuais das famílias e instituições sem fins lucrativos da Austrália no trimestre relatado em relação ao trimestre anterior. Um valor mais alto do que o esperado pode ter um efeito benéfico para o dólar australiano.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.6%
0.5%
0.9%
2 trim. 2025
0.9%
0.2%
0.4%
1 trim. 2025
0.2%
0.2%
0.6%
4 trim. 2024
0.5%
0.2%
0.4%
3 trim. 2024
0.4%
0.2%
0.2%
2 trim. 2024
0.3%
0.2%
0.8%
1 trim. 2024
0.6%
0.2%
0.5%
4 trim. 2023
0.2%
0.8%
0.3%
3 trim. 2023
0.4%
0.6%
0.3%
2 trim. 2023
0.2%
-1.2%
0.2%
1 trim. 2023
0.2%
1.4%
0.4%
4 trim. 2022
0.4%
-1.2%
0.7%
3 trim. 2022
0.8%
-0.7%
1.2%
2 trim. 2022
1.3%
1.6%
2.3%
1 trim. 2022
1.9%
-4.0%
4.5%
4 trim. 2021
4.4%
2.8%
-2.3%
3 trim. 2021
-2.4%
-0.9%
1.1%
2 trim. 2021
1.2%
1.0%
0.8%
1 trim. 2021
0.7%
2.6%
3.4%
4 trim. 2020
3.2%
5.5%
5.9%
3 trim. 2020
5.9%
-8.3%
-8.3%
2 trim. 2020
-8.1%
0.0%
-0.3%
1 trim. 2020
-0.4%
0.3%
0.6%
4 trim. 2019
0.5%
1.0%
0.4%
3 trim. 2019
0.3%
0.3%
0.9%
2 trim. 2019
1.0%
2.1%
0.4%
1 trim. 2019
0.4%
0.8%
4 trim. 2018
0.8%
0.5%
3 trim. 2018
0.3%
0.9%
2 trim. 2018
0.7%
0.8%
1 trim. 2018
0.6%
1.3%
4 trim. 2017
1.1%
0.4%
3 trim. 2017
0.2%
0.9%
2 trim. 2017
0.8%
0.6%
1 trim. 2017
0.6%
0.7%
4 trim. 2016
0.7%
0.3%
3 trim. 2016
0.3%
0.8%
2 trim. 2016
0.8%
0.8%
1 trim. 2016
0.7%
0.7%
4 trim. 2015
0.7%
0.8%
3 trim. 2015
0.7%
0.8%
2 trim. 2015
0.9%
0.6%
1 trim. 2015
0.5%
0.6%
4 trim. 2014
0.8%
0.7%
3 trim. 2014
0.6%
0.7%
2 trim. 2014
0.5%
0.4%
1 trim. 2014
0.5%
