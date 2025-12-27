O Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras do Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Manufacturing PMI) é uma estimativa das mudanças nas condições de negócios no setor de manufatura da Austrália no mês relatado em comparação com o mês anterior. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas privadas do setor manufatureiro. Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. O índice reflete as condições dos negócios privados no setor manufatureiro, caracteriza o estado da indústria. Uma leitura do indicador acima de 50 indica o crescimento da indústria e pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar australiano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).