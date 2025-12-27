Calendário Econômico
Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baixa
|51.6
|51.6
|
49.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|50.2
|
51.6
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras do Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Manufacturing PMI) é uma estimativa das mudanças nas condições de negócios no setor de manufatura da Austrália no mês relatado em comparação com o mês anterior. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas privadas do setor manufatureiro. Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. O índice reflete as condições dos negócios privados no setor manufatureiro, caracteriza o estado da indústria. Uma leitura do indicador acima de 50 indica o crescimento da indústria e pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
