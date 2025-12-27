CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Baixa 51.6 51.6
49.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
50.2
51.6
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras do Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Manufacturing PMI) é uma estimativa das mudanças nas condições de negócios no setor de manufatura da Austrália no mês relatado em comparação com o mês anterior. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas privadas do setor manufatureiro. Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. O índice reflete as condições dos negócios privados no setor manufatureiro, caracteriza o estado da indústria. Uma leitura do indicador acima de 50 indica o crescimento da indústria e pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
51.6
51.6
49.7
out. 2025
49.7
53.0
51.4
set. 2025
51.4
52.7
53.0
ago. 2025
53.0
50.2
51.6
jul. 2025
51.6
49.3
50.6
jun. 2025
50.6
51.2
51.0
mai. 2025
51.0
48.4
51.7
abr. 2025
51.7
49.4
52.6
mar. 2025
52.6
48.1
50.4
fev. 2025
50.4
47.9
50.2
jan. 2025
50.2
47.9
48.2
dez. 2024
48.2
47.9
49.4
nov. 2024
49.4
47.9
46.6
out. 2024
46.6
48.0
46.7
set. 2024
46.7
47.6
48.5
ago. 2024
48.5
48.0
47.5
jul. 2024
47.5
48.1
47.2
jun. 2024
47.2
48.4
49.7
mai. 2024
49.7
48.2
49.6
abr. 2024
49.6
47.7
47.3
mar. 2024
47.3
48.4
47.8
fev. 2024
47.8
49.3
50.1
jan. 2024
50.1
47.6
47.6
dez. 2023
47.6
47.8
47.8
dez. 2023 prelim.
47.8
47.6
47.7
nov. 2023
47.7
47.7
47.7
nov. 2023 prelim.
47.7
48.0
48.2
out. 2023
48.2
48.0
48.0
out. 2023 prelim.
48.0
48.4
48.7
set. 2023
48.7
48.2
48.2
set. 2023 prelim.
48.2
49.5
49.6
ago. 2023
49.6
49.4
49.4
ago. 2023 prelim.
49.4
49.6
49.6
jul. 2023
49.6
49.6
49.6
jul. 2023 prelim.
49.6
48.3
48.2
jun. 2023
48.2
48.6
48.6
jun. 2023 prelim.
48.6
48.1
48.4
mai. 2023
48.4
48.0
48.0
mai. 2023 prelim.
48.0
47.3
48.0
abr. 2023
48.0
48.1
48.1
abr. 2023 prelim.
48.1
48.8
49.1
mar. 2023
49.1
48.7
48.7
mar. 2023 prelim.
48.7
50.3
50.5
fev. 2023
50.5
50.1
50.1
fev. 2023 prelim.
50.1
49.9
50.0
jan. 2023
50.0
49.8
49.8
jan. 2023 prelim.
49.8
50.3
50.2
dez. 2022
50.2
50.4
50.4
dez. 2022 prelim.
50.4
51.8
51.3
nov. 2022
51.3
51.5
51.5
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido