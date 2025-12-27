Os Gastos de Capital Privado na Austrália - Trimestral - (Private New Capital Expenditure q/q) refletem o investimento total de empresas privadas em construção e em equipamentos durante trimestre de referência em relação ao anterior. O indicador é calculado separadamente de acordo com o tipo de ativo e, em seguida, é somado num único indicador.

Novos gastos incluem a aquisição de novos ativos tangíveis ou sua reestruturação e modernização.

São publicados separadamente resumos sobre os gastos nos setores mais importantes da economia australiana (indústria e mineração), bem como coletivamente sobre os outros setores. As seguintes áreas de atividade são excluídas do cálculo do indicador: agricultura, silvicultura, pesca; administração pública e segurança; educação; saúde e esfera social; fundos de pensão. Como são levados em conta apenas os gastos dos negócios privados, os serviços públicos e as empresas não são incluídos no cálculo.

A quantia de gastos de capital é calculada com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de um inquérito com 9 000 empresas privadas na Austrália. A amostra é atualizada trimestralmente para excluir empresas fechadas e adicionar novas, estatisticamente significativas, à lista. O cálculo não leva em conta empresas com equipes de menos de 10 pessoas.

No questionário, as empresas fornecem informações sobre 3 indicadores: despesas reais gastas durante o período de relatório, expectativas de curto e de longo prazo (a fim de fazer uma previsão).

O gasto de capital é um indicador importante do desenvolvimento industrial. O crescimento do índice pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores: