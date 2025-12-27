Calendário Econômico
Gastos de Capital Privado (Trimestral) (Australia Private New Capital Expenditure q/q)
|Moderada
|6.4%
|-0.2%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Gastos de Capital Privado na Austrália - Trimestral - (Private New Capital Expenditure q/q) refletem o investimento total de empresas privadas em construção e em equipamentos durante trimestre de referência em relação ao anterior. O indicador é calculado separadamente de acordo com o tipo de ativo e, em seguida, é somado num único indicador.
Novos gastos incluem a aquisição de novos ativos tangíveis ou sua reestruturação e modernização.
São publicados separadamente resumos sobre os gastos nos setores mais importantes da economia australiana (indústria e mineração), bem como coletivamente sobre os outros setores. As seguintes áreas de atividade são excluídas do cálculo do indicador: agricultura, silvicultura, pesca; administração pública e segurança; educação; saúde e esfera social; fundos de pensão. Como são levados em conta apenas os gastos dos negócios privados, os serviços públicos e as empresas não são incluídos no cálculo.
A quantia de gastos de capital é calculada com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de um inquérito com 9 000 empresas privadas na Austrália. A amostra é atualizada trimestralmente para excluir empresas fechadas e adicionar novas, estatisticamente significativas, à lista. O cálculo não leva em conta empresas com equipes de menos de 10 pessoas.
No questionário, as empresas fornecem informações sobre 3 indicadores: despesas reais gastas durante o período de relatório, expectativas de curto e de longo prazo (a fim de fazer uma previsão).
O gasto de capital é um indicador importante do desenvolvimento industrial. O crescimento do índice pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Gastos de Capital Privado (Trimestral) (Australia Private New Capital Expenditure q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
