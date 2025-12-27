O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index (PPI) y/y) reflete a variação dos preços de bens produzidos na Austrália no trimestre reportado em comparação com o mesmo período do ano anterior. O índice mostra os preços do ponto de vista do fabricante.

A avaliação é baseada no preço base (o montante recebido pelo produtor por um produto ou por um serviço vendido, tendo em conta todos os descontos, mas antes de impostos e de outros pagamentos). Para cada um dos componentes do índice, pesos proporcionais são calculados dependendo da sua contribuição para a avaliação global. Tanto a lista de bens e serviços quanto seus pesos são revisados periodicamente para preservar a representatividade do desempenho do fornecedor na economia australiana.

O valor do PPI é um indicador relativo. Ele reflete a mudança no preço em relação ao ano base. Atualmente, a maioria das categorias de preços tem como ano base o período 2011/12, mas há exceções, isto é, o índice de preços ao produtor para alguns grupos de bens é calculado em relação ao período 2012/2013 e 2015/2016. O valor do índice para o ano base é considerado como 100. Assim, se o valor absoluto do índice é 110, isso significa que, em comparação com o período de referência, aumentou em 10%.

O índice de preços ao produtor confirma o preço dos bens no produtor, portanto, serve como um indicador importante da inflação ao consumidor. Por sua vez, a inflação ao consumidor é um fator importante que influencia o desenvolvimento do sistema econômico e financeiro do país. Com base também no comportamento do índices de inflação, o Banco da Reserva da Austrália toma decisões sobre a alteração da taxa de juros.

Portanto, economistas e analistas acompanham de perto a dinâmica do PPI, a fim de prever o movimento das cotações do dólar australiano. Em geral, o crescimento do índice de preços ao produtor tem um efeito positivo sobre o dólar australiano.

