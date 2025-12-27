O Índice Geral de Preços das Commodities - Anual - (RBA Index of Commodity Prices y/y) reflete a média ponderada dos preços das várias commodities durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Durante o cálculo do índice, a cada produto é atribuído um peso que reflete sua importância no volume total de exportações para o período de referência. Os coeficientes de peso dos diferentes itens de negociação são atualizados anualmente e calculados com base nos valores de exportação dos dois anos fiscais anteriores. Atualmente o período de base é 2011/2012, com um valor de 100 para o índice.

A lista atual inclui mais de 20 produtos exportados pela Austrália e que representam 90% das receitas de exportação do país. O Banco da Reserva da Austrália analisa regularmente a composição do índice e garante que ele reflita todas os principais itens de negociação. A lista é revisada aproximadamente a cada cinco anos. Os cálculos se baseiam nos dados sobre preços médios recolhidos pelo Australian Bureau of Statistics e que são um valor médio ponderado de preços spot e preços de contratos.

A economia da Austrália é baseada na exportação. Seu desenvolvimento depende em grande parte dos preços de exportação de commodities — desde o minério de ferro até alimentos (carne, leite, produtos vegetais). Sua mudança pode ter um impacto significativo no fluxo de caixa e na atividade econômica no país. Portanto, o aumento do índice geral de preços das commodities pode ter um impacto positivo sobre o dólar australiano.

Últimos valores: