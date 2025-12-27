CalendárioSeções

Índice Geral de Preços das Commodities do RBA (Anual) (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Banco da Reserva da Austrália (Reserve Bank of Australia)
Setor:
Preços
Baixa -1.7% 0.2%
-1.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.7%
-1.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice Geral de Preços das Commodities - Anual - (RBA Index of Commodity Prices y/y) reflete a média ponderada dos preços das várias commodities durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Durante o cálculo do índice, a cada produto é atribuído um peso que reflete sua importância no volume total de exportações para o período de referência. Os coeficientes de peso dos diferentes itens de negociação são atualizados anualmente e calculados com base nos valores de exportação dos dois anos fiscais anteriores. Atualmente o período de base é 2011/2012, com um valor de 100 para o índice.

A lista atual inclui mais de 20 produtos exportados pela Austrália e que representam 90% das receitas de exportação do país. O Banco da Reserva da Austrália analisa regularmente a composição do índice e garante que ele reflita todas os principais itens de negociação. A lista é revisada aproximadamente a cada cinco anos. Os cálculos se baseiam nos dados sobre preços médios recolhidos pelo Australian Bureau of Statistics e que são um valor médio ponderado de preços spot e preços de contratos.

A economia da Austrália é baseada na exportação. Seu desenvolvimento depende em grande parte dos preços de exportação de commodities — desde o minério de ferro até alimentos (carne, leite, produtos vegetais). Sua mudança pode ter um impacto significativo no fluxo de caixa e na atividade econômica no país. Portanto, o aumento do índice geral de preços das commodities pode ter um impacto positivo sobre o dólar australiano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Geral de Preços das Commodities do RBA (Anual) (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-1.7%
0.2%
-1.3%
out. 2025
-1.3%
1.3%
0.1%
set. 2025
0.0%
-2.0%
-5.1%
ago. 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
jul. 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
jun. 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
mai. 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
abr. 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
mar. 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
fev. 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
jan. 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
dez. 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
nov. 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
out. 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
set. 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
ago. 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
jul. 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
jun. 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
mai. 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
abr. 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
mar. 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
fev. 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
jan. 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
dez. 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
nov. 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
out. 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
set. 2023
-22.0%
-22.9%
ago. 2023
-23.2%
-23.8%
jul. 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
jun. 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
mai. 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
abr. 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
mar. 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
fev. 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
jan. 2023
10.6%
21.9%
14.1%
dez. 2022
15.6%
24.8%
19.6%
nov. 2022
19.1%
20.3%
31.6%
out. 2022
22.4%
26.2%
31.9%
set. 2022
30.6%
21.4%
23.3%
ago. 2022
21.7%
21.5%
10.3%
jul. 2022
14.1%
20.1%
29.2%
jun. 2022
24.3%
38.2%
34.7%
mai. 2022
30.4%
38.2%
40.3%
abr. 2022
39.9%
49.7%
39.6%
mar. 2022
40.9%
10.0%
34.0%
fev. 2022
16.7%
33.1%
22.2%
jan. 2022
25.3%
15.3%
28.7%
dez. 2021
25.7%
30.0%
36.7%
nov. 2021
36.2%
45.7%
42.8%
out. 2021
40.7%
28.0%
36.8%
