Calendário Econômico
Índice Geral de Preços das Commodities do RBA (Anual) (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)
|Baixa
|-1.7%
|0.2%
|
-1.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.7%
|
-1.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Geral de Preços das Commodities - Anual - (RBA Index of Commodity Prices y/y) reflete a média ponderada dos preços das várias commodities durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano passado.
Durante o cálculo do índice, a cada produto é atribuído um peso que reflete sua importância no volume total de exportações para o período de referência. Os coeficientes de peso dos diferentes itens de negociação são atualizados anualmente e calculados com base nos valores de exportação dos dois anos fiscais anteriores. Atualmente o período de base é 2011/2012, com um valor de 100 para o índice.
A lista atual inclui mais de 20 produtos exportados pela Austrália e que representam 90% das receitas de exportação do país. O Banco da Reserva da Austrália analisa regularmente a composição do índice e garante que ele reflita todas os principais itens de negociação. A lista é revisada aproximadamente a cada cinco anos. Os cálculos se baseiam nos dados sobre preços médios recolhidos pelo Australian Bureau of Statistics e que são um valor médio ponderado de preços spot e preços de contratos.
A economia da Austrália é baseada na exportação. Seu desenvolvimento depende em grande parte dos preços de exportação de commodities — desde o minério de ferro até alimentos (carne, leite, produtos vegetais). Sua mudança pode ter um impacto significativo no fluxo de caixa e na atividade econômica no país. Portanto, o aumento do índice geral de preços das commodities pode ter um impacto positivo sobre o dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Geral de Preços das Commodities do RBA (Anual) (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
