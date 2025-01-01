A Declaração de Taxa do Banco da Reserva da Austrália (RBA Rate Statement) é publicada 11 vezes por ano, imediatamente após cada reunião do regulador. Geralmente, ele é lido pelo chefe do RBA.

A declaração fornece informações sobre a decisão do Conselho sobre as taxas de juros e uma discussão sobre as condições financeiras e econômicas que influenciaram a decisão.

A declaração do regulador sobre a taxa de juros é um evento que pode mudar as cotações do dólar australiano. A taxa de juros do banco central é um dos instrumentos mais importantes da política monetária. Ela é alterada quando se dão certas condições no mercado. Normalmente, o crescimento da taxa de juros leva ao crescimento do dólar australiano, enquanto a diminuição, ao contrário, a um enfraquecimento da moeda nacional.