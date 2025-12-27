Calendário Econômico
Austrália - Produto Interno Bruto (PIB) Preços em Cadeia (trimestral) (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)
|Baixa
|-0.5%
|1.0%
|
4.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto Preços em Cadeia - Trimestral - (GDP Chain Price Index q/q) reflete o grau de variação dos preços de bens e serviços incluídos no cálculo do PIB no trimestre relatado em comparação com o mesmo trimestre do ano base. O cálculo do índice não leva em conta o preço de bens e serviços importados. O PIB preços em cadeia é usado para avaliar a inflação e a atividade econômica do país.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Produto Interno Bruto (PIB) Preços em Cadeia (trimestral) (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
