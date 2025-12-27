Calendário Econômico
Exportações (Mensal) (Australia Exports m/m)
Baixa
3.4%
|
7.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
3.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Exportações da Austrália - Mensal - (Exports m/m) refletem a variação no valor de bens e de serviços suíços exportados durante o mês de referência. O cálculo inclui a venda direta de bens e serviços, e operações em espécie.
As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por exportadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.
Os seguintes grupos de mercadorias são excluídos do cálculo:
- itens que saem do país temporalmente sem a intenção de serem comercializados (por exemplo, peças de arte para participação em exposições, cavalos para corridas, etc., itens que saem do país para serem consertados);
- jornais e periódicos enviados da Austrália por assinatura direta;
- veículos destinados ao transporte de mercadorias e passageiros;
- produtos em mídia digital (filmes, gravações de áudio, livros on-line, etc.);
- resíduos e sucata que não têm valor comercial;
- e outros.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.
A Austrália exporta muitas matérias-primas, incluindo minério de ferro e produtos agrícolas. Este indicador é um componente importante do PIB do país. Portanto, a mudança no volume de exportações é um dos fatores na avaliação da situação econômica.
O impacto das exportações nas cotações sobre o dólar australiano é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No processo de entregas de exportação, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda australiana para pagar a fornecedores. O que causa que o crescimento das exportações afete favoravelmente as cotações da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Exportações (Mensal) (Australia Exports m/m)".
