Exportações (Mensal) (Australia Exports m/m)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Comércio
Baixa 3.4%
7.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Exportações da Austrália - Mensal - (Exports m/m) refletem a variação no valor de bens e de serviços suíços exportados durante o mês de referência. O cálculo inclui a venda direta de bens e serviços, e operações em espécie.

As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por exportadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.

Os seguintes grupos de mercadorias são excluídos do cálculo:

  • itens que saem do país temporalmente sem a intenção de serem comercializados (por exemplo, peças de arte para participação em exposições, cavalos para corridas, etc., itens que saem do país para serem consertados);
  • jornais e periódicos enviados da Austrália por assinatura direta;
  • veículos destinados ao transporte de mercadorias e passageiros;
  • produtos em mídia digital (filmes, gravações de áudio, livros on-line, etc.);
  • resíduos e sucata que não têm valor comercial;
  • e outros.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.

A Austrália exporta muitas matérias-primas, incluindo minério de ferro e produtos agrícolas. Este indicador é um componente importante do PIB do país. Portanto, a mudança no volume de exportações é um dos fatores na avaliação da situação econômica.

O impacto das exportações nas cotações sobre o dólar australiano é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No processo de entregas de exportação, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda australiana para pagar a fornecedores. O que causa que o crescimento das exportações afete favoravelmente as cotações da moeda nacional.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Exportações (Mensal) (Australia Exports m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
3.4%
7.6%
set. 2025
7.9%
-8.7%
ago. 2025
-7.8%
2.5%
jul. 2025
3.3%
6.3%
jun. 2025
6.0%
-3.0%
mai. 2025
-2.7%
-1.7%
abr. 2025
-2.4%
7.2%
mar. 2025
7.6%
-4.2%
fev. 2025
-3.6%
0.8%
jan. 2025
1.3%
1.2%
dez. 2024
1.1%
4.2%
nov. 2024
4.8%
3.5%
out. 2024
3.6%
-4.7%
set. 2024
-4.3%
-0.6%
ago. 2024
-0.2%
0.3%
jul. 2024
0.7%
1.4%
jun. 2024
1.7%
1.3%
mai. 2024
2.8%
-2.2%
abr. 2024
-2.5%
-0.6%
mar. 2024
0.1%
-3.2%
fev. 2024
-2.2%
1.5%
jan. 2024
1.6%
1.5%
dez. 2023
1.8%
1.7%
nov. 2023
1.7%
0.8%
out. 2023
0.4%
-1.8%
set. 2023
-1.4%
4.0%
ago. 2023
4.0%
-1.8%
jul. 2023
-2.0%
-3.1%
jun. 2023
-1.7%
3.2%
mai. 2023
4.4%
-6.4%
abr. 2023
-5.0%
4.1%
mar. 2023
3.8%
-2.7%
fev. 2023
-2.9%
1.4%
jan. 2023
1.4%
-0.4%
dez. 2022
-1.4%
-1.0%
nov. 2022
-0.4%
-1.2%
out. 2022
-0.9%
6.9%
set. 2022
7.0%
2.7%
ago. 2022
2.6%
-10.4%
jul. 2022
-9.9%
4.9%
jun. 2022
5.1%
8.9%
mai. 2022
9.5%
5.0%
abr. 2022
1.0%
0.0%
mar. 2022
-0.1%
0.0%
fev. 2022
0.2%
6.1%
jan. 2022
7.6%
1.1%
dez. 2021
0.8%
3.7%
nov. 2021
1.6%
-3.1%
out. 2021
-3.3%
-6.7%
set. 2021
-6.4%
3.6%
1234
