O Índice de Preços ao Consumidor da Austrália - Trimestral - (Consumer Price Index (CPI) q/q) reflete as mudanças de preços de bens e serviços na perspectiva do consumidor como um percentual no trimestre reportado em relação ao trimestre anterior.

O CPI reflete as mudanças nos preços de uma cesta fixa com base na despesa média das famílias. A cesta consiste em grupos de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande parte deles. A composição da cesta de consumo é determinada com base numa pesquisa com 8 000 domicílios nas 8 maiores cidades do país. As posições são classificadas por significância de peso. No momento, a cesta é composta por 11 grupos (como alimentos e bebidas não alcoólicas; saúde; vestuário e calçados) divididos em 33 subgrupos (como frutas e vegetais; calçado; serviços médicos e odontológicos) e 87 classes de despesas (como frutas; cerveja; serviços odontológicos).

Os dados sobre os preços no varejo são coletados em vários pontos de venda (supermercados, hotéis, lojas de departamentos, concessionárias de veículos, empresas de serviços) e lojas online. O preço para calcular o CPI inclui todos os impostos. Como resultado, o CPI trimestral é calculado para quase 900 000 conjuntos de dados de preços.

O CPI não é um indicador absoluto, mas, sim, um indicador relativo. Ele reflete a mudança de preço em relação ao ano base (atualmente, 2011-2012). O valor do índice para o ano base é considerado como 100. Assim, se o valor absoluto do índice é 110, isso significa que, em comparação com o período de referência, aumentou em 10%.

O índice é usado pelo governo e por economistas para estimar a inflação na economia australiana. A inflação ao consumidor é um fator importante que influencia o desenvolvimento do sistema econômico e financeiro do país. Com base também no comportamento do índice de preços ao consumidor, o Banco da Reserva da Austrália toma decisões sobre a alteração da taxa de juros. Portanto, o crescimento do índice pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

