CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Austrália - Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral) (Australia Consumer Price Index (CPI) q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Preços
Moderada N/D 1.3%
1.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Consumidor da Austrália - Trimestral - (Consumer Price Index (CPI) q/q) reflete as mudanças de preços de bens e serviços na perspectiva do consumidor como um percentual no trimestre reportado em relação ao trimestre anterior.

O CPI reflete as mudanças nos preços de uma cesta fixa com base na despesa média das famílias. A cesta consiste em grupos de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande parte deles. A composição da cesta de consumo é determinada com base numa pesquisa com 8 000 domicílios nas 8 maiores cidades do país. As posições são classificadas por significância de peso. No momento, a cesta é composta por 11 grupos (como alimentos e bebidas não alcoólicas; saúde; vestuário e calçados) divididos em 33 subgrupos (como frutas e vegetais; calçado; serviços médicos e odontológicos) e 87 classes de despesas (como frutas; cerveja; serviços odontológicos).

Os dados sobre os preços no varejo são coletados em vários pontos de venda (supermercados, hotéis, lojas de departamentos, concessionárias de veículos, empresas de serviços) e lojas online. O preço para calcular o CPI inclui todos os impostos. Como resultado, o CPI trimestral é calculado para quase 900 000 conjuntos de dados de preços.

O CPI não é um indicador absoluto, mas, sim, um indicador relativo. Ele reflete a mudança de preço em relação ao ano base (atualmente, 2011-2012). O valor do índice para o ano base é considerado como 100. Assim, se o valor absoluto do índice é 110, isso significa que, em comparação com o período de referência, aumentou em 10%.

O índice é usado pelo governo e por economistas para estimar a inflação na economia australiana. A inflação ao consumidor é um fator importante que influencia o desenvolvimento do sistema econômico e financeiro do país. Com base também no comportamento do índice de preços ao consumidor, o Banco da Reserva da Austrália toma decisões sobre a alteração da taxa de juros. Portanto, o crescimento do índice pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral) (Australia Consumer Price Index (CPI) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
N/D
1.3%
1.3%
3 trim. 2025
1.3%
0.9%
0.7%
2 trim. 2025
0.7%
0.5%
0.9%
1 trim. 2025
0.9%
0.2%
0.2%
4 trim. 2024
0.2%
0.6%
0.2%
3 trim. 2024
0.2%
1.0%
1.0%
2 trim. 2024
1.0%
0.8%
1.0%
1 trim. 2024
1.0%
0.9%
0.6%
4 trim. 2023
0.6%
1.6%
1.2%
3 trim. 2023
1.2%
1.7%
0.8%
2 trim. 2023
0.8%
2.0%
1.4%
1 trim. 2023
1.4%
2.0%
1.9%
4 trim. 2022
1.9%
1.7%
1.8%
3 trim. 2022
1.8%
1.5%
1.8%
2 trim. 2022
1.8%
0.8%
2.1%
1 trim. 2022
2.1%
0.5%
1.3%
4 trim. 2021
1.3%
0.3%
0.8%
3 trim. 2021
0.8%
-0.4%
0.8%
2 trim. 2021
0.8%
-0.5%
0.6%
1 trim. 2021
0.6%
0.0%
0.9%
4 trim. 2020
0.9%
1.3%
1.6%
3 trim. 2020
1.6%
-1.6%
-1.9%
2 trim. 2020
-1.9%
0.1%
0.3%
1 trim. 2020
0.3%
0.1%
0.7%
4 trim. 2019
0.7%
0.5%
0.5%
3 trim. 2019
0.5%
0.6%
0.6%
2 trim. 2019
0.6%
0.4%
0.0%
1 trim. 2019
0.0%
0.4%
0.5%
4 trim. 2018
0.5%
0.3%
0.4%
3 trim. 2018
0.4%
0.4%
0.4%
2 trim. 2018
0.4%
0.2%
0.4%
1 trim. 2018
0.4%
0.4%
0.6%
4 trim. 2017
0.6%
0.4%
0.6%
3 trim. 2017
0.6%
0.2%
2 trim. 2017
0.2%
0.5%
1 trim. 2017
0.5%
0.5%
4 trim. 2016
0.5%
0.7%
3 trim. 2016
0.7%
0.4%
2 trim. 2016
0.4%
-0.2%
1 trim. 2016
-0.2%
0.4%
4 trim. 2015
0.4%
0.5%
3 trim. 2015
0.5%
0.7%
2 trim. 2015
0.7%
0.2%
1 trim. 2015
0.2%
0.2%
4 trim. 2014
0.2%
0.5%
3 trim. 2014
0.5%
0.5%
2 trim. 2014
0.5%
0.6%
1 trim. 2014
0.6%
0.8%
4 trim. 2013
0.8%
1.2%
3 trim. 2013
1.2%
0.4%
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido