A Formação Bruta de Capital Fixo (Gross Fixed Capital Formation q/q) é a variação percentual na diferença entre ativos fixos - novos ou existentes - que entram e saem da Austrália no trimestre reportado em comparação com o anterior. Um valor mais alto do que o esperado pode ter um efeito benéfico para o dólar australiano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Formação Bruta de Capital Fixo (Trimestral) (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).