Calendário Econômico
Austrália - Confiança do Consumidor Westpac (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)
|Baixa
|N/D
|7.9%
|
12.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Westpac de Sentimento do Consumidor - Mensal - (Westpac-MI Consumer Sentiment m/m) reflete a mudança percentual na confiança do consumidor na atividade econômica da Austrália durante o mês relatado em comparação com o anterior. Um valor mais alto do que o esperado pode ter um efeito benéfico para o dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Confiança do Consumidor Westpac (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress