O Crédito para Habitação do Banco de Reserva da Austrália - Mensal - (RBA Housing Credit m/m) reflete a variação percentual no volume de empréstimos pendentes para habitação no mês de referência em comparação com o mês anterior.

O valor total do indicador inclui estatísticas sobre todos os empréstimos hipotecários, isto é, emitidos para a aquisição de habitação própria, e tomados por investidores para fins de revenda ou de arrendamento de habitação. A versão completa do relatório contém números separados para essas duas categorias de mutuários.

O número de empréstimos hipotecários caracteriza o nível de desenvolvimento do setor bancário do país, a prosperidade do consumidor e, em parte, a situação no mercado imobiliário residencial. Este indicador não é prospectivo, uma vez que as pessoas tomam mais hipotecas quando a taxa de juros cai ou quando o mercado de trabalho cresce (as famílias estão mais confiantes nos rendimentos futuros). Este número raramente é analisado pelos economistas em conjunto com outros indicadores, isto é: gastos do consumidor, nível salarial, desenvolvimento do setor bancário.

Em geral, o crescimento do crédito para habitação na Austrália é um fator favorável para as cotações do dólar australiano, uma vez que indica um aumento na atividade econômica.

Últimos valores: