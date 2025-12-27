As Alvarás de Construção de Casas Particulares - Mensal - (Private House Approvals m/m) refletem a mudança no número de licenças emitidas pelas autoridades estaduais do país para construção de habitação privada, no mês de referência em comparação com anterior.

O cálculo do indicador leva em consideração:

alvarás de construção de novos edifícios;

permissões para fazer alterações e acréscimos em edifícios existentes;

aprovação de planos para obras de reparação e reconstrução.

As estatísticas incluem todas as alvarás de construção de edifícios residenciais no valor de US $ 10 000 ou mais.

Os dados para calcular o indicador são reunidos pelo governo local e por organismos de certificação. Eles estão sujeitos a ajustes sazonais, uma vez há certos períodos em que a intensidade da construção é tradicionalmente maior. Portanto, o ajuste sazonal permite uma comparação mais correta dos dados de mês para mês.

O indicador reflete a demanda atual por habitação. É considerado um indicador importante de atividade na indústria de construção do país, pois um aumento no número de alvarás de construção leva a um aumento na quantidade de projetos. Também este valor pode afetar indiretamente o setor bancário (devido a empréstimos hipotecários).

No entanto, o indicador pode ser interpretado de duas maneiras. Afinal, por outro lado, o excesso de oferta no mercado da habitação pode afetar negativamente os preços no longo prazo.

Últimos valores: