Alvarás de Construção de Casas Particulares (Mensal) (Australia Private House Approvals m/m)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Negócio
Baixa -2.1%
3.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-2.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Alvarás de Construção de Casas Particulares - Mensal - (Private House Approvals m/m) refletem a mudança no número de licenças emitidas pelas autoridades estaduais do país para construção de habitação privada, no mês de referência em comparação com anterior.

O cálculo do indicador leva em consideração:

  • alvarás de construção de novos edifícios;
  • permissões para fazer alterações e acréscimos em edifícios existentes;
  • aprovação de planos para obras de reparação e reconstrução.

As estatísticas incluem todas as alvarás de construção de edifícios residenciais no valor de US $ 10 000 ou mais.

Os dados para calcular o indicador são reunidos pelo governo local e por organismos de certificação. Eles estão sujeitos a ajustes sazonais, uma vez há certos períodos em que a intensidade da construção é tradicionalmente maior. Portanto, o ajuste sazonal permite uma comparação mais correta dos dados de mês para mês.

O indicador reflete a demanda atual por habitação. É considerado um indicador importante de atividade na indústria de construção do país, pois um aumento no número de alvarás de construção leva a um aumento na quantidade de projetos. Também este valor pode afetar indiretamente o setor bancário (devido a empréstimos hipotecários).

No entanto, o indicador pode ser interpretado de duas maneiras. Afinal, por outro lado, o excesso de oferta no mercado da habitação pode afetar negativamente os preços no longo prazo.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alvarás de Construção de Casas Particulares (Mensal) (Australia Private House Approvals m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-2.1%
3.2%
set. 2025
4.0%
-1.0%
ago. 2025
-2.6%
1.3%
jul. 2025
1.1%
-1.9%
jun. 2025
-2.0%
-1.0%
mai. 2025
0.5%
5.9%
abr. 2025
3.1%
-1.9%
mar. 2025
-4.5%
1.1%
fev. 2025
1.0%
1.4%
jan. 2025
1.1%
-2.8%
dez. 2024
-3.0%
-1.7%
nov. 2024
-1.7%
-4.0%
out. 2024
-5.2%
4.1%
set. 2024
2.2%
2.3%
ago. 2024
0.5%
0.9%
jul. 2024
0.6%
0.3%
jun. 2024
-0.5%
1.9%
mai. 2024
2.1%
-0.3%
abr. 2024
-1.6%
4.0%
mar. 2024
3.8%
12.4%
fev. 2024
10.7%
-9.9%
jan. 2024
-9.9%
-1.8%
dez. 2023
-0.5%
-4.3%
nov. 2023
-1.7%
2.9%
out. 2023
2.2%
-4.7%
set. 2023
-4.6%
7.2%
ago. 2023
5.8%
0.4%
jul. 2023
0.1%
-1.0%
jun. 2023
-1.3%
0.8%
mai. 2023
0.9%
-3.0%
abr. 2023
-3.8%
-3.7%
mar. 2023
-2.8%
11.3%
fev. 2023
11.3%
-13.5%
jan. 2023
-13.8%
-2.1%
dez. 2022
-2.3%
-2.5%
nov. 2022
-2.5%
-1.1%
out. 2022
-2.2%
-8.5%
set. 2022
-7.8%
4.8%
ago. 2022
4.1%
0.8%
jul. 2022
0.7%
1.6%
jun. 2022
1.2%
-2.1%
mai. 2022
-2.7%
-0.2%
abr. 2022
0.5%
-3.9%
mar. 2022
-3.0%
14.6%
fev. 2022
16.5%
-16.3%
jan. 2022
-17.5%
-0.3%
dez. 2021
-1.8%
-1.6%
nov. 2021
1.4%
3.5%
out. 2021
4.3%
-14.8%
set. 2021
-16.0%
3.7%
