Calendário Econômico
Alvarás de Construção de Casas Particulares (Mensal) (Australia Private House Approvals m/m)
|Baixa
|-2.1%
|
3.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
-2.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Alvarás de Construção de Casas Particulares - Mensal - (Private House Approvals m/m) refletem a mudança no número de licenças emitidas pelas autoridades estaduais do país para construção de habitação privada, no mês de referência em comparação com anterior.
O cálculo do indicador leva em consideração:
- alvarás de construção de novos edifícios;
- permissões para fazer alterações e acréscimos em edifícios existentes;
- aprovação de planos para obras de reparação e reconstrução.
As estatísticas incluem todas as alvarás de construção de edifícios residenciais no valor de US $ 10 000 ou mais.
Os dados para calcular o indicador são reunidos pelo governo local e por organismos de certificação. Eles estão sujeitos a ajustes sazonais, uma vez há certos períodos em que a intensidade da construção é tradicionalmente maior. Portanto, o ajuste sazonal permite uma comparação mais correta dos dados de mês para mês.
O indicador reflete a demanda atual por habitação. É considerado um indicador importante de atividade na indústria de construção do país, pois um aumento no número de alvarás de construção leva a um aumento na quantidade de projetos. Também este valor pode afetar indiretamente o setor bancário (devido a empréstimos hipotecários).
No entanto, o indicador pode ser interpretado de duas maneiras. Afinal, por outro lado, o excesso de oferta no mercado da habitação pode afetar negativamente os preços no longo prazo.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alvarás de Construção de Casas Particulares (Mensal) (Australia Private House Approvals m/m)".
