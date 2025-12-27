CalendárioSeções

Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Australia Net Exports Contribution)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Comércio
Baixa -0.1% 0.2%
0.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Contribuição das Exportações Líquidas (Net Exports Contribution) é um indicador que caracteriza a direção geral dos fluxos de comércio exterior do país. As exportações líquidas são a diferença entre o total de exportações e importações da Austrália. Se este indicador é positivo, o país é um exportador de bens e serviços, se é negativo, basicamente os importa.

A Austrália exporta intensivamente minério de ferro, ouro, carvão e é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e lã. Portanto, seu componente de exportação é um dos componentes mais importantes do PIB. A mudança na contribuição das exportações líquidas mostra a intensidade do desenvolvimento da atividade de comércio exterior no país.

No entanto, o indicador não afeta diretamente as cotações do dólar australiano. O indicador é utilizado para avaliar o desenvolvimento econômico do país.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
-0.1%
0.2%
0.1%
2 trim. 2025
0.1%
0.2%
-0.1%
1 trim. 2025
-0.1%
-0.2%
0.2%
4 trim. 2024
0.2%
0.3%
0.1%
3 trim. 2024
0.1%
-0.3%
0.2%
2 trim. 2024
0.2%
0.2%
-0.9%
1 trim. 2024
-0.9%
-0.1%
0.6%
4 trim. 2023
0.6%
-0.1%
-0.6%
3 trim. 2023
-0.6%
0.0%
0.8%
2 trim. 2023
0.8%
0.1%
-0.2%
1 trim. 2023
-0.2%
0.7%
1.1%
4 trim. 2022
1.1%
-1.6%
-0.2%
3 trim. 2022
-0.2%
-0.8%
1.0%
2 trim. 2022
1.0%
0.0%
-1.7%
1 trim. 2022
-1.7%
-0.1%
-0.2%
4 trim. 2021
-0.2%
-0.6%
1.0%
3 trim. 2021
1.0%
0.0%
-1.0%
2 trim. 2021
-1.0%
-1.3%
-0.6%
1 trim. 2021
-0.6%
0.5%
-0.1%
4 trim. 2020
-0.1%
-1.4%
-2.0%
3 trim. 2020
-2.0%
0.4%
1.0%
2 trim. 2020
1.0%
0.0%
0.5%
1 trim. 2020
0.5%
-0.1%
0.1%
4 trim. 2019
0.1%
-0.1%
0.2%
3 trim. 2019
0.2%
-0.7%
0.6%
2 trim. 2019
0.6%
-0.2%
0.2%
1 trim. 2019
0.2%
0.0%
-0.2%
4 trim. 2018
-0.2%
-0.1%
0.4%
3 trim. 2018
0.4%
0.2%
0.1%
2 trim. 2018
0.1%
-0.6%
0.3%
1 trim. 2018
0.3%
0.0%
-0.5%
4 trim. 2017
-0.5%
0.0%
0.0%
3 trim. 2017
0.0%
-0.7%
0.3%
2 trim. 2017
0.3%
-0.7%
1 trim. 2017
-0.7%
0.2%
4 trim. 2016
0.2%
-0.2%
3 trim. 2016
-0.2%
-0.2%
2 trim. 2016
-0.2%
1.1%
1 trim. 2016
1.1%
0.0%
4 trim. 2015
0.0%
1.5%
3 trim. 2015
1.5%
-0.6%
2 trim. 2015
-0.6%
0.5%
1 trim. 2015
0.5%
0.7%
4 trim. 2014
0.7%
0.8%
3 trim. 2014
0.8%
