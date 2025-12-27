Calendário Econômico
Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Australia Net Exports Contribution)
|Baixa
|-0.1%
|0.2%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Contribuição das Exportações Líquidas (Net Exports Contribution) é um indicador que caracteriza a direção geral dos fluxos de comércio exterior do país. As exportações líquidas são a diferença entre o total de exportações e importações da Austrália. Se este indicador é positivo, o país é um exportador de bens e serviços, se é negativo, basicamente os importa.
A Austrália exporta intensivamente minério de ferro, ouro, carvão e é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e lã. Portanto, seu componente de exportação é um dos componentes mais importantes do PIB. A mudança na contribuição das exportações líquidas mostra a intensidade do desenvolvimento da atividade de comércio exterior no país.
No entanto, o indicador não afeta diretamente as cotações do dólar australiano. O indicador é utilizado para avaliar o desenvolvimento econômico do país.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Australia Net Exports Contribution)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
