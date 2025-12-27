A Contribuição das Exportações Líquidas (Net Exports Contribution) é um indicador que caracteriza a direção geral dos fluxos de comércio exterior do país. As exportações líquidas são a diferença entre o total de exportações e importações da Austrália. Se este indicador é positivo, o país é um exportador de bens e serviços, se é negativo, basicamente os importa.

A Austrália exporta intensivamente minério de ferro, ouro, carvão e é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e lã. Portanto, seu componente de exportação é um dos componentes mais importantes do PIB. A mudança na contribuição das exportações líquidas mostra a intensidade do desenvolvimento da atividade de comércio exterior no país.

No entanto, o indicador não afeta diretamente as cotações do dólar australiano. O indicador é utilizado para avaliar o desenvolvimento econômico do país.

Últimos valores: