CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índice de Preços ao Produtor (Trimestral) (Australia Producer Price Index (PPI) q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Preços
Moderada 1.0% 1.0%
0.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.9%
1.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Produtor - Trimestral - (Producer Price Index (PPI) q/q) reflete a variação dos preços de bens produzidos na Austrália no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. O índice mostra os preços do ponto de vista do fabricante.

A avaliação é baseada no preço base (o montante recebido pelo produtor por um produto ou por um serviço vendido, tendo em conta todos os descontos, mas antes de impostos e de outros pagamentos). Para cada um dos componentes do índice, pesos proporcionais são calculados dependendo da sua contribuição para a avaliação global. Tanto a lista de bens e serviços quanto seus pesos são revisados periodicamente para preservar a representatividade do desempenho do fornecedor na economia australiana.

O valor do PPI é um indicador relativo. Ele reflete a mudança no preço em relação ao ano base. Atualmente, a maioria das categorias de preços tem como ano base o período 2011/12, mas há exceções, isto é, o índice de preços ao produtor para alguns grupos de bens é calculado em relação ao período 2012/2013 e 2015/2016. O valor do índice para o ano base é considerado como 100. Assim, se o valor absoluto do índice é 110, isso significa que, em comparação com o período de referência, aumentou em 10%.

O índice de preços ao produtor confirma o preço dos bens no produtor, portanto, serve como um indicador importante da inflação ao consumidor. Por sua vez, a inflação ao consumidor é um fator importante que influencia o desenvolvimento do sistema econômico e financeiro do país. Com base também no comportamento do índices de inflação, o Banco da Reserva da Austrália toma decisões sobre a alteração da taxa de juros.

Portanto, economistas e analistas acompanham de perto a dinâmica do PPI, a fim de prever o movimento das cotações do dólar australiano. Em geral, o crescimento do índice de preços ao produtor tem um efeito positivo sobre o dólar australiano.

O aumento no índice de preços ao produtor pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Produtor (Trimestral) (Australia Producer Price Index (PPI) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
1.0%
1.0%
0.7%
2 trim. 2025
0.7%
1.0%
0.9%
1 trim. 2025
0.9%
1.6%
0.8%
4 trim. 2024
0.8%
1.0%
1.0%
3 trim. 2024
1.0%
1.2%
1.0%
2 trim. 2024
1.0%
1.0%
0.9%
1 trim. 2024
0.9%
1.0%
0.9%
4 trim. 2023
0.9%
0.8%
1.8%
3 trim. 2023
1.8%
0.6%
0.5%
2 trim. 2023
0.5%
0.6%
0.7%
1 trim. 2023
1.0%
1.5%
0.7%
4 trim. 2022
0.7%
1.9%
1.9%
3 trim. 2022
1.9%
1.5%
1.4%
2 trim. 2022
1.4%
0.8%
1.6%
1 trim. 2022
1.6%
0.5%
1.3%
4 trim. 2021
1.3%
0.3%
1.1%
3 trim. 2021
1.1%
0.3%
0.7%
2 trim. 2021
0.7%
0.2%
0.4%
1 trim. 2021
0.4%
0.3%
0.5%
4 trim. 2020
0.5%
0.1%
0.4%
3 trim. 2020
0.4%
-0.7%
-1.2%
2 trim. 2020
-1.2%
0.3%
0.2%
1 trim. 2020
0.2%
0.3%
0.3%
4 trim. 2019
0.3%
0.3%
0.4%
3 trim. 2019
0.4%
0.3%
0.4%
2 trim. 2019
0.4%
0.3%
0.4%
1 trim. 2019
0.4%
0.6%
0.5%
4 trim. 2018
0.5%
0.2%
0.8%
3 trim. 2018
0.8%
0.5%
0.3%
2 trim. 2018
0.3%
0.6%
0.5%
1 trim. 2018
0.5%
0.6%
0.6%
4 trim. 2017
0.6%
0.2%
0.2%
3 trim. 2017
0.2%
0.5%
2 trim. 2017
0.5%
0.5%
1 trim. 2017
0.5%
0.5%
4 trim. 2016
0.5%
0.3%
3 trim. 2016
0.3%
0.1%
2 trim. 2016
0.1%
-0.2%
1 trim. 2016
-0.2%
0.3%
4 trim. 2015
0.3%
0.9%
3 trim. 2015
0.9%
0.3%
2 trim. 2015
0.3%
0.5%
1 trim. 2015
0.5%
0.1%
4 trim. 2014
0.1%
0.2%
3 trim. 2014
0.2%
-0.1%
2 trim. 2014
-0.1%
0.9%
1 trim. 2014
0.9%
0.2%
4 trim. 2013
0.2%
1.3%
3 trim. 2013
1.3%
0.1%
2 trim. 2013
0.1%
0.3%
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido