Calendário Econômico
Austrália - Alvarás de Construção (Mensal) (Australia Building Approvals m/m)
|Moderada
|-6.4%
|0.0%
|
11.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
-6.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Alvarás de Construção na Austrália - Mensal - (Building Approvals m/m) refletem a mudança no número de licenças emitidas pelas autoridades públicas do país para a construção de novas habitações, de edifícios comerciais e industriais, no mês de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração:
- alvarás de construção de novos edifícios;
- permissões para fazer alterações e acréscimos em edifícios existentes;
- aprovação de planos para obras de reparação e reconstrução.
As estatísticas incluem todas as alvarás de construção de edifícios residenciais no valor de US $ 10 000 ou mais. O custo mínimo dos edifícios não residenciais incluídos no cálculo do indicador é de $ 50 000.
Os dados para calcular o indicador são reunidos pelo governo local e por organismos de certificação. Eles estão sujeitos a ajustes sazonais, uma vez há certos períodos em que a intensidade da construção é tradicionalmente maior. Portanto, o ajuste sazonal permite uma comparação mais correta dos dados de mês para mês.
O indicador reflete a demanda atual por imóveis residenciais e comerciais. É considerado um indicador importante de atividade na indústria de construção do país, pois um aumento no número de alvarás de construção leva a um aumento na quantidade de projetos. Além disso, o indicador pode afetar indiretamente o setor bancário (devido a empréstimos tomados para hipotecas e para expansão da produção).
Portanto, seu incremento pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Alvarás de Construção (Mensal) (Australia Building Approvals m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
