Austrália - Alvarás de Construção (Mensal) (Australia Building Approvals m/m)

Austrália
AUD, Dólar australiano
Australian Bureau of Statistics
Negócio
As Alvarás de Construção na Austrália - Mensal - (Building Approvals m/m) refletem a mudança no número de licenças emitidas pelas autoridades públicas do país para a construção de novas habitações, de edifícios comerciais e industriais, no mês de referência em comparação com o anterior. O cálculo do indicador leva em consideração:

  • alvarás de construção de novos edifícios;
  • permissões para fazer alterações e acréscimos em edifícios existentes;
  • aprovação de planos para obras de reparação e reconstrução.

As estatísticas incluem todas as alvarás de construção de edifícios residenciais no valor de US $ 10 000 ou mais. O custo mínimo dos edifícios não residenciais incluídos no cálculo do indicador é de $ 50 000.

Os dados para calcular o indicador são reunidos pelo governo local e por organismos de certificação. Eles estão sujeitos a ajustes sazonais, uma vez há certos períodos em que a intensidade da construção é tradicionalmente maior. Portanto, o ajuste sazonal permite uma comparação mais correta dos dados de mês para mês.

O indicador reflete a demanda atual por imóveis residenciais e comerciais. É considerado um indicador importante de atividade na indústria de construção do país, pois um aumento no número de alvarás de construção leva a um aumento na quantidade de projetos. Além disso, o indicador pode afetar indiretamente o setor bancário (devido a empréstimos tomados para hipotecas e para expansão da produção).

Portanto, seu incremento pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-6.4%
0.0%
11.1%
set. 2025
12.0%
-0.1%
-3.6%
ago. 2025
-6.0%
8.0%
-10.0%
jul. 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
jun. 2025
11.9%
1.6%
2.2%
mai. 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
abr. 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
mar. 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
fev. 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
jan. 2025
6.3%
0.4%
1.7%
dez. 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
nov. 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
out. 2024
4.2%
1.4%
5.8%
set. 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
ago. 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
jul. 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
jun. 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
mai. 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
abr. 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
mar. 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
fev. 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
jan. 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
dez. 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
nov. 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
out. 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
set. 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
ago. 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
jul. 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
jun. 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
mai. 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
abr. 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
mar. 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
fev. 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
jan. 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
dez. 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
nov. 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
out. 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
set. 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
ago. 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
jul. 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
jun. 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
mai. 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
abr. 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
mar. 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
fev. 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
jan. 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
dez. 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
nov. 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
out. 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
set. 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
Exportar relatório

