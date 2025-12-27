Calendário Econômico
Transações Correntes na Austrália (Australia Current Account)
|Baixa
|$-16.646 bilh
|$-13.746 bilh
|
$-16.153 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes na Austrália (Current Account) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido recebido por residentes da Austrália.
A renda primária inclui remuneração de trabalhadores que recebem salários do exterior; dividendos sobre títulos, lucros reinvestidos, rendas de propriedades estrangeiras, receitas de investimento, renda de aluguel, subsídios à produção. A renda secundária abrange, por exemplo, assistência humanitária, remessas de residentes temporários no exterior, subsídios recebidos por estudantes estrangeiros para pesquisas acadêmicas, etc.
Os dados são fornecidos com ajuste sazonal.
A influência do indicador sobre o dólar australiano pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens e serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares australianos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes na Austrália (Australia Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
