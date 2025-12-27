CalendárioSeções

Transações Correntes na Austrália (Australia Current Account)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Comércio
Baixa $​-16.646 bilh $​-13.746 bilh
$​-16.153 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes na Austrália (Current Account) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido recebido por residentes da Austrália.

A renda primária inclui remuneração de trabalhadores que recebem salários do exterior; dividendos sobre títulos, lucros reinvestidos, rendas de propriedades estrangeiras, receitas de investimento, renda de aluguel, subsídios à produção. A renda secundária abrange, por exemplo, assistência humanitária, remessas de residentes temporários no exterior, subsídios recebidos por estudantes estrangeiros para pesquisas acadêmicas, etc.

Os dados são fornecidos com ajuste sazonal.

A influência do indicador sobre o dólar australiano pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens e serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares australianos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes na Austrália (Australia Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
$​-16.646 bilh
$​-13.746 bilh
$​-16.153 bilh
2 trim. 2025
$​-13.654 bilh
$​-13.134 bilh
$​-14.092 bilh
1 trim. 2025
$​-14.663 bilh
$​-3.311 bilh
$​-16.315 bilh
4 trim. 2024
$​-12.547 bilh
$​-7.547 bilh
$​-13.885 bilh
3 trim. 2024
$​-14.149 bilh
$​-0.315 bilh
$​-16.351 bilh
2 trim. 2024
$​-10.725 bilh
$​3.197 bilh
$​-6.289 bilh
1 trim. 2024
$​-4.896 bilh
$​6.228 bilh
$​2.667 bilh
4 trim. 2023
$​11.800 bilh
$​7.500 bilh
$​1.276 bilh
3 trim. 2023
$​-0.158 bilh
$​8.742 bilh
$​7.782 bilh
2 trim. 2023
$​7.721 bilh
$​7.616 bilh
$​12.508 bilh
1 trim. 2023
$​12.283 bilh
$​5.175 bilh
$​11.702 bilh
4 trim. 2022
$​14.114 bilh
$​-0.685 bilh
$​0.753 bilh
3 trim. 2022
$​-2.278 bilh
$​8.211 bilh
$​14.745 bilh
2 trim. 2022
$​18.324 bilh
$​6.762 bilh
$​2.774 bilh
1 trim. 2022
$​7.532 bilh
$​20.442 bilh
$​13.235 bilh
4 trim. 2021
$​12.677 bilh
$​26.565 bilh
$​21.981 bilh
3 trim. 2021
$​23.886 bilh
$​19.603 bilh
$​22.870 bilh
2 trim. 2021
$​20.461 bilh
$​16.480 bilh
$​18.922 bilh
1 trim. 2021
$​18.283 bilh
$​12.183 bilh
$​16.010 bilh
4 trim. 2020
$​14.523 bilh
$​-1.218 bilh
$​10.706 bilh
3 trim. 2020
$​10.024 bilh
$​25.575 bilh
$​16.345 bilh
2 trim. 2020
$​17.738 bilh
$​3.696 bilh
$​9.023 bilh
1 trim. 2020
$​8.395 bilh
$​-5.523 bilh
$​1.722 bilh
4 trim. 2019
$​0.955 bilh
$​9.779 bilh
$​6.503 bilh
3 trim. 2019
$​7.855 bilh
$​7.920 bilh
$​4.669 bilh
2 trim. 2019
$​5.853 bilh
$​-8.847 bilh
$​-1.120 bilh
1 trim. 2019
$​-2.900 bilh
$​-9.659 bilh
$​-6.325 bilh
4 trim. 2018
$​-7.203 bilh
$​-11.769 bilh
$​-10.785 bilh
3 trim. 2018
$​-10.688 bilh
$​-11.977 bilh
$​-12.056 bilh
2 trim. 2018
$​-13.472 bilh
$​-22.094 bilh
$​-11.678 bilh
1 trim. 2018
$​-10.469 bilh
$​-16.382 bilh
$​-14.661 bilh
4 trim. 2017
$​-14.024 bilh
$​-11.125 bilh
$​-11.013 bilh
3 trim. 2017
$​-9.125 bilh
$​-13.391 bilh
$​-9.664 bilh
2 trim. 2017
$​-9.600 bilh
$​-4.800 bilh
1 trim. 2017
$​-3.100 bilh
$​-3.500 bilh
4 trim. 2016
$​-3.900 bilh
$​-10.200 bilh
3 trim. 2016
$​-11.400 bilh
$​-15.900 bilh
2 trim. 2016
$​-15.500 bilh
$​-14.900 bilh
1 trim. 2016
$​-20.800 bilh
$​-22.600 bilh
4 trim. 2015
$​-21.100 bilh
$​-18.800 bilh
3 trim. 2015
$​-18.100 bilh
$​-20.500 bilh
2 trim. 2015
$​-19.000 bilh
$​-13.500 bilh
1 trim. 2015
$​-10.700 bilh
$​-10.200 bilh
4 trim. 2014
$​-9.600 bilh
$​-12.500 bilh
3 trim. 2014
$​-12.100 bilh
$​-13.700 bilh
2 trim. 2014
$​-13.900 bilh
$​-5.700 bilh
1 trim. 2014
$​-7.800 bilh
$​-10.100 bilh
4 trim. 2013
$​-11.700 bilh
$​-12.700 bilh
3 trim. 2013
$​-12.500 bilh
$​-9.400 bilh
2 trim. 2013
$​-12.100 bilh
$​-8.500 bilh
12
