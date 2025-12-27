As Transações Correntes na Austrália (Current Account) refletem o saldo líquido comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido recebido por residentes da Austrália.

A renda primária inclui remuneração de trabalhadores que recebem salários do exterior; dividendos sobre títulos, lucros reinvestidos, rendas de propriedades estrangeiras, receitas de investimento, renda de aluguel, subsídios à produção. A renda secundária abrange, por exemplo, assistência humanitária, remessas de residentes temporários no exterior, subsídios recebidos por estudantes estrangeiros para pesquisas acadêmicas, etc.

Os dados são fornecidos com ajuste sazonal.

A influência do indicador sobre o dólar australiano pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o seu crescimento é visto como um fator positivo para a moeda, uma vez que, para pagar bens e serviços, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar dólares australianos.

Últimos valores: