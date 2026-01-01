CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Empréstimos de Investimento em Habitação na Austrália (Mensal) (Australia Investment Housing Loans m/m)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Alojamento
Baixa 17.6%
2.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
17.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Empréstimos Hipotecários de Investimento - Mensal - (Investment Housing Loans m/m) reflete a mudança no número de empréstimos emitidos para a construção e para compra de investimento em habitação, no mês de referência em relação ao anterior.

O indicador leva em consideração os compromissos de crédito assumidos por instituições de crédito bancárias e não bancárias durante o mês de referência. Essas organizações incluem: bancos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades e cooperativas de crédito, companhias de seguros, empresas estatais, fundos de pensão, financiadores de atacado fornecendo fundos a mutuários por meio de intermediários e empresas financeiras registradas.

Os dados para cálculo do indicador são extraídos de relatórios que bancos, cooperativas de crédito, sociedades de crédito imobiliário e empresas financeiras registradas fornecem aos órgãos governamentais. Para isso, há um gráfico especial nos formulários de relatório. Os dados de outras instituições de crédito são coletados diretamente pelo Australian Bureau of Statistics.

O cálculo é corrigido por fatores sazonais: os dados são ajustados para garantir que o indicador reflita apenas as razões objetivas para o aumento ou para a redução da atividade no mercado de crédito habitacional. Assim, por exemplo, os dados de março e de abril podem ser muito diferentes por causa das férias da Páscoa.

Além disso, o aumento do indicador mostra o crescimento da confiança das empresas na economia, uma vez que os empresários estão prontos para assumir novos empréstimos, pois estão confiantes em seus rendimentos futuros. Portanto, o crescimento deste indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Empréstimos de Investimento em Habitação na Austrália (Mensal) (Australia Investment Housing Loans m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
17.6%
2.6%
jun. 2025
1.4%
-0.1%
mar. 2025
-0.3%
-2.5%
dez. 2024
-2.9%
8.3%
set. 2024
-1.0%
1.8%
ago. 2024
1.4%
5.1%
jul. 2024
5.4%
1.1%
jun. 2024
2.7%
-1.3%
mai. 2024
-1.3%
5.3%
abr. 2024
5.6%
4.4%
mar. 2024
3.8%
2.5%
fev. 2024
1.2%
-0.8%
jan. 2024
-2.6%
-1.6%
dez. 2023
-1.3%
1.4%
nov. 2023
1.9%
4.9%
out. 2023
5.0%
2.8%
set. 2023
2.0%
1.7%
ago. 2023
1.6%
-0.3%
jul. 2023
-0.1%
1.3%
jun. 2023
2.6%
5.9%
mai. 2023
6.2%
-0.2%
abr. 2023
-0.9%
3.4%
mar. 2023
3.7%
-0.6%
fev. 2023
-0.5%
-3.0%
jan. 2023
-6.0%
-4.3%
dez. 2022
-4.4%
-3.5%
nov. 2022
-3.6%
-2.3%
out. 2022
-2.2%
-3.5%
set. 2022
-6.0%
-4.8%
ago. 2022
-4.8%
-11.2%
jul. 2022
-11.2%
-6.3%
jun. 2022
-6.3%
0.9%
mai. 2022
0.9%
-4.8%
abr. 2022
-4.8%
2.5%
mar. 2022
2.9%
-1.1%
fev. 2022
-1.8%
6.1%
jan. 2022
6.1%
2.4%
dez. 2021
2.4%
3.8%
nov. 2021
3.8%
1.1%
out. 2021
1.1%
1.4%
set. 2021
1.4%
1.5%
ago. 2021
1.5%
1.8%
jul. 2021
1.8%
0.7%
jun. 2021
0.7%
13.3%
mai. 2021
13.3%
2.1%
abr. 2021
2.1%
14.3%
mar. 2021
12.7%
4.5%
fev. 2021
4.5%
9.4%
jan. 2021
9.4%
8.2%
dez. 2020
8.2%
6.0%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido