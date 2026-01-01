Calendário Econômico
Empréstimos de Investimento em Habitação na Austrália (Mensal) (Australia Investment Housing Loans m/m)
|Baixa
|17.6%
|
2.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
17.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Empréstimos Hipotecários de Investimento - Mensal - (Investment Housing Loans m/m) reflete a mudança no número de empréstimos emitidos para a construção e para compra de investimento em habitação, no mês de referência em relação ao anterior.
O indicador leva em consideração os compromissos de crédito assumidos por instituições de crédito bancárias e não bancárias durante o mês de referência. Essas organizações incluem: bancos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades e cooperativas de crédito, companhias de seguros, empresas estatais, fundos de pensão, financiadores de atacado fornecendo fundos a mutuários por meio de intermediários e empresas financeiras registradas.
Os dados para cálculo do indicador são extraídos de relatórios que bancos, cooperativas de crédito, sociedades de crédito imobiliário e empresas financeiras registradas fornecem aos órgãos governamentais. Para isso, há um gráfico especial nos formulários de relatório. Os dados de outras instituições de crédito são coletados diretamente pelo Australian Bureau of Statistics.
O cálculo é corrigido por fatores sazonais: os dados são ajustados para garantir que o indicador reflita apenas as razões objetivas para o aumento ou para a redução da atividade no mercado de crédito habitacional. Assim, por exemplo, os dados de março e de abril podem ser muito diferentes por causa das férias da Páscoa.
Além disso, o aumento do indicador mostra o crescimento da confiança das empresas na economia, uma vez que os empresários estão prontos para assumir novos empréstimos, pois estão confiantes em seus rendimentos futuros. Portanto, o crescimento deste indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Empréstimos de Investimento em Habitação na Austrália (Mensal) (Australia Investment Housing Loans m/m)".
