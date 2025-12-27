O Lucro Bruto de Empresas Antes dos Impostos na Austrália - Trimestral - (Company Profits Before Income Tax q/q) reflete a mudança na lucro operacional receita operacional líquida de empresas privadas antes do pagamento de impostos, para o trimestre de referência em relação ao anterior. É levado em conta o lucro com a venda de bens, de serviços e de ativos das empresas, bem como seus dividendos.

O indicador é o lucro operacional líquido calculado antes da dedução do imposto de renda retido na fonte e de despesas extraordinárias. Além disso, não são incluídos os lucros provenientes da venda de capital fixo e os dividendos recebidos.

O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics entrevistando 19 000 empresas privadas do pais. A pesquisa inclui empresas de todos os setores, de acordo com uma classificação industrial padrão adotada na Austrália e na Nova Zelândia. A versão completa do relatório estratifica todos os dados por setores, por número de funcionários e por afiliação territorial. O indicador é ajustado sazonalmente.

A pesquisa exclui empresas empregando menos de 20 funcionários. Seus dados são calculados estatisticamente com base em informações sobre o volume de vendas. O cálculo não leva em conta os empreendedores individuais que não contratam funcionários.

O lucro bruto das empresas privadas reflete a intensidade dos processos de negócios no país. Um leitura em alta pode afetar favoravelmente as cotações do dólar australiano.

