Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Negócio
Baixa 0.4%
1.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Lucro Bruto de Empresas Antes dos Impostos na Austrália - Trimestral - (Company Profits Before Income Tax q/q) reflete a mudança na lucro operacional receita operacional líquida de empresas privadas antes do pagamento de impostos, para o trimestre de referência em relação ao anterior. É levado em conta o lucro com a venda de bens, de serviços e de ativos das empresas, bem como seus dividendos.

O indicador é o lucro operacional líquido calculado antes da dedução do imposto de renda retido na fonte e de despesas extraordinárias. Além disso, não são incluídos os lucros provenientes da venda de capital fixo e os dividendos recebidos.

O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics entrevistando 19 000 empresas privadas do pais. A pesquisa inclui empresas de todos os setores, de acordo com uma classificação industrial padrão adotada na Austrália e na Nova Zelândia. A versão completa do relatório estratifica todos os dados por setores, por número de funcionários e por afiliação territorial. O indicador é ajustado sazonalmente.

A pesquisa exclui empresas empregando menos de 20 funcionários. Seus dados são calculados estatisticamente com base em informações sobre o volume de vendas. O cálculo não leva em conta os empreendedores individuais que não contratam funcionários.

O lucro bruto das empresas privadas reflete a intensidade dos processos de negócios no país. Um leitura em alta pode afetar favoravelmente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.4%
1.5%
2 trim. 2025
2.1%
0.6%
1 trim. 2025
0.7%
4.4%
4 trim. 2024
4.8%
2.3%
3 trim. 2024
1.6%
-1.9%
2 trim. 2024
-1.7%
-8.0%
1 trim. 2024
-8.4%
8.3%
4 trim. 2023
4.7%
3.6%
3 trim. 2023
1.6%
-14.5%
2 trim. 2023
-14.6%
-8.8%
1 trim. 2023
-7.5%
20.4%
4 trim. 2022
22.2%
-16.6%
3 trim. 2022
-15.9%
14.5%
2 trim. 2022
15.7%
3.6%
1 trim. 2022
2.2%
10.5%
4 trim. 2021
7.6%
-1.3%
3 trim. 2021
-0.4%
22.6%
2 trim. 2021
17.4%
-6.2%
1 trim. 2021
-6.0%
3.8%
4 trim. 2020
2.4%
23.6%
3 trim. 2020
25.8%
7.4%
2 trim. 2020
6.3%
-15.9%
1 trim. 2020
-16.2%
-0.5%
4 trim. 2019
-0.6%
-0.3%
3 trim. 2019
-0.7%
0.2%
2 trim. 2019
-0.3%
2.0%
1 trim. 2019
1.5%
1.0%
4 trim. 2018
3.3%
6.2%
3 trim. 2018
6.7%
9.9%
2 trim. 2018
9.6%
-17.1%
1 trim. 2018
-16.0%
18.9%
4 trim. 2017
19.0%
6.7%
3 trim. 2017
3.8%
-8.3%
2 trim. 2017
-4.8%
-0.2%
1 trim. 2017
0.9%
51.1%
4 trim. 2016
67.9%
1.0%
3 trim. 2016
3.6%
12.8%
2 trim. 2016
18.7%
-16.9%
1 trim. 2016
-15.1%
18.8%
4 trim. 2015
60.1%
-13.3%
3 trim. 2015
-11.2%
-12.7%
2 trim. 2015
-11.3%
13.7%
1 trim. 2015
12.5%
-8.9%
4 trim. 2014
-9.6%
7.7%
3 trim. 2014
10.2%
