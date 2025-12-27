Calendário Econômico
A Decisão da Taxa de Juros do Banco de Reserva da Austrália (RBA Interest Rate Decision) é um dos principais instrumentos de política monetária do estado que afetam as cotações do dólar australiano. Essa decisão é tomada pelo Conselho do regulador.
As reuniões do Conselho, que determinam a política monetária do país, são realizadas onze vezes ao ano (mensalmente, exceto janeiro). Os membros do Conselho estudam a disposição econômica atual (a agenda interna, o estado da economia mundial e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas), discutem a atual política monetária do país e participam de uma votação sobre taxas de juros e sobre medidas de política monetária.
As decisões do Comitê são anunciadas após a reunião.
A taxa de juros do regulador é geralmente reduzida, se necessário, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.
Assim, cada decisão sobre a taxa de juros do Banco da Reserva da Austrália afeta diretamente as cotações do dólar australiano (especialmente nos casos em que a taxa varia). A decisão de aumentá-la leva a um incremento nas cotações da moeda.
