Os Preços de Bens Importados - Trimestral - (Import Price Index q/q) acompanham a variação nos preços de bens e de serviços importados para a Austrália no trimestre de referência em comparação com o anterior. A cada categoria de produtos ou serviços no cálculo do índice é atribuído um coeficiente de peso.

Os produtos são incluídos no cálculo do índice com base em sua importância financeira para as importações totais do país.

O índice de preços de bens importados é usado para prever a inflação ao consumidor no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais, como um indicador da atividade de negociação.

