Calendário Econômico
Preços de Bens Importados (Trimestral) (Australia Import Price Index q/q)
|Baixa
|-0.4%
|0.0%
|
-0.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
-0.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Preços de Bens Importados - Trimestral - (Import Price Index q/q) acompanham a variação nos preços de bens e de serviços importados para a Austrália no trimestre de referência em comparação com o anterior. A cada categoria de produtos ou serviços no cálculo do índice é atribuído um coeficiente de peso.
Os produtos são incluídos no cálculo do índice com base em sua importância financeira para as importações totais do país.
O índice de preços de bens importados é usado para prever a inflação ao consumidor no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais, como um indicador da atividade de negociação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Preços de Bens Importados (Trimestral) (Australia Import Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
