Índice Salarial (Anual) (Australia Wage Price Index y/y)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Preços
Baixa 3.4% 3.3%
3.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3.5%
3.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços e Salários da Austrália - Anual - (Wage Price Index y/y) reflete a mudança no nível de salário médio dos trabalhadores do setor público e de empresas privadas, no trimestre reportado em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O índice estima apenas a pressão do mercado sobre os preços e não depende de mudanças na qualidade ou quantidade de trabalho realizado. Além disso, a metodologia de cálculo prevê proteção contra o impacto de mudanças estruturais no mercado de trabalho sobre o salário médio.

Ele é calculado com base nos resultados de uma pesquisa que é realizada com aproximadamente 3 000 empresas australianas. São coletados os dados salariais de cerca de 18 000 funcionários empregados em vários cargos. A pesquisa envolveu empresas dos setores público e privado, com exceção de empresas agrícolas e florestais, indústria da pesca, embaixadas estrangeiras e residências particulares contratando pessoas. São coletados os de todos os grupos-alvo de empregados, exceto militares, proprietários de empresas sem personalidade jurídica e alguns outros grupos de pessoas. O índice abrange locais de trabalho regulares, cargos em tempo parcial, vagas temporárias e cargos não produtivos.

O índice de preços e salários leva em conta os pagamentos em dinheiro a funcionários e não inclui pagamento por horas extras, bônus e prêmios salariais. Além disso, do cálculo são excluídos elementos negativos (multas). O índice é calculado em relação a um determinado período de referência (atualmente, 2008/2009).

O tamanho dos salários é um dos principais indicadores dos gastos do consumidor. É também um dos principais indicadores de pressão inflacionária sobre os salários. Por isso, é utilizado pelo Banco de Reserva da Austrália como uma das fontes preferenciais de informação na avaliação da eficácia da política monetária.

O crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Salarial (Anual) (Australia Wage Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.4%
3.3%
3.4%
2 trim. 2025
3.4%
2.9%
3.4%
1 trim. 2025
3.4%
2.8%
3.2%
4 trim. 2024
3.2%
3.4%
3.6%
3 trim. 2024
3.5%
4.1%
4.1%
2 trim. 2024
4.1%
3.7%
4.1%
1 trim. 2024
4.1%
4.6%
4.2%
4 trim. 2023
4.2%
3.1%
4.1%
3 trim. 2023
4.0%
3.2%
3.6%
2 trim. 2023
3.6%
3.9%
3.7%
1 trim. 2023
3.7%
3.1%
3.4%
4 trim. 2022
3.3%
3.4%
3.2%
3 trim. 2022
3.1%
2.6%
2.6%
2 trim. 2022
2.6%
2.3%
2.4%
1 trim. 2022
2.4%
2.0%
2.3%
4 trim. 2021
2.3%
2.4%
2.2%
3 trim. 2021
2.2%
1.9%
1.7%
2 trim. 2021
1.7%
1.3%
1.5%
1 trim. 2021
1.5%
1.5%
1.4%
4 trim. 2020
1.4%
1.2%
1.4%
3 trim. 2020
1.4%
1.7%
1.8%
2 trim. 2020
1.8%
2.1%
2.2%
1 trim. 2020
2.1%
2.0%
2.2%
4 trim. 2019
2.2%
2.2%
2.2%
3 trim. 2019
2.2%
2.3%
2.3%
2 trim. 2019
2.3%
2.5%
2.3%
1 trim. 2019
2.3%
2.2%
2.3%
4 trim. 2018
2.3%
2.3%
2.3%
3 trim. 2018
2.3%
2.2%
2.1%
2 trim. 2018
2.1%
2.1%
2.0%
1 trim. 2018
2.1%
2.2%
2.1%
4 trim. 2017
2.1%
2.0%
2.0%
3 trim. 2017
2.0%
1.9%
1.9%
2 trim. 2017
1.9%
1.9%
1 trim. 2017
1.9%
1.9%
4 trim. 2016
1.9%
1.9%
3 trim. 2016
1.9%
2.1%
2 trim. 2016
2.1%
2.1%
1 trim. 2016
2.1%
2.2%
4 trim. 2015
2.2%
2.3%
3 trim. 2015
2.3%
2.3%
2 trim. 2015
2.3%
2.3%
1 trim. 2015
2.3%
2.5%
4 trim. 2014
2.5%
2.6%
3 trim. 2014
2.6%
2.6%
2 trim. 2014
2.6%
2.6%
1 trim. 2014
2.6%
2.6%
4 trim. 2013
2.6%
2.7%
3 trim. 2013
2.7%
2.9%
2 trim. 2013
2.9%
3.2%
12
