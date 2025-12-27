O Produto Interno Bruto da Austrália - Trimestral - (Gross Domestic Product (GDP) q/q) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos pela economia nacional no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

O PIB pode ser calculado de acordo com três abordagens.

Pela abordagem da despesa, o PIB é calculado como a soma dos benefícios dos empregados, do excedente operacional bruto, do rendimento misto bruto, menos os subsídios à produção e os custos de importação. Esta soma é ajustada usando o deflator de preços.

Pela abordagem do rendimento, o PIB é definido como a soma de todas as despesas finais, das variações nos estoques e nas exportações líquidas de bens e de serviços (menos importações).

Finalmente, pela abordagem da oferta, o PIB é a soma do valor acrescentado bruto - para cada setor - de preços básicos e de impostos, menos subsídios aos produtos. Os preços base são os valores recebidos pelos produtores, incluindo o custo de subsídios a produtos, antes dos impostos.

Essas três estimativas são realizadas independentemente, usando diferentes fontes de dados. Portanto, apesar do fato de que os resultados devem teoricamente coincidir, na prática, as estimativas do PIB são diferentes. O Australian Bureau of Statistics "alinha" esses cálculos anualmente, usando as tabelas de balanceamento. O principal indicador do PIB, operado por analistas e por economistas, é uma média simples a partir de três resultados.

O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento.

O impacto do PIB sobre as cotações do dólar australiano está associado à inflação. Por seu turno, a relação entre o PIB e a inflação é bastante sutil. Normalmente, o crescimento do PIB tem a ver principalmente com um aumento das despesas dentro do país, que, por sua vez, leva ao aumento da inflação. Até certo ponto, isso estimula a economia, favorecendo a subida da moeda nacional. No entanto, o rápido crescimento do PIB é perigoso, porque uma escalada inflacionária ocasiona um enfraquecimento da economia. Atualmente, a maioria dos economistas argumentam que, para um funcionamento seguro e estável da economia, o crescimento do PIB deve ser de 2,5% - 3,5% anualmente.

