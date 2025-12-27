CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) (Australia Company Gross Operating Profits q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Negócio
Moderada 0.0% 0.0%
-2.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Lucro Operacional Bruto de Empresas da Austrália - Trimestral - (Company Gross Operating Profits q/q) reflete a variação dos lucros totais das empresas privadas no trimestre reportado em relação ao anterior. É levado em conta o lucro com a venda de bens, de serviços e de ativos das empresas, bem como seus dividendos.

O lucro bruto é a diferença entre o valor recebido pela venda do produto e seu custo de produção. O custo de produção inclui pagamentos de juros, depreciação de ativos, perdas cambiais, lucros líquidos não realizados, custo de suprimentos e de novos equipamentos, etc.

O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics entrevistando 19 000 empresas privadas do pais. A pesquisa inclui empresas de todos os setores, de acordo com uma classificação industrial padrão adotada na Austrália e na Nova Zelândia. A versão completa do relatório estratifica todos os dados por setores, por número de funcionários e por afiliação territorial. O indicador é ajustado sazonalmente.

A pesquisa exclui empresas empregando menos de 20 funcionários. Seus dados são calculados estatisticamente com base em informações sobre o volume de vendas. O cálculo não leva em conta os empreendedores individuais que não contratam funcionários.

O lucro bruto das empresas privadas reflete a intensidade dos processos de negócios no país. Um leitura em alta pode afetar favoravelmente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) (Australia Company Gross Operating Profits q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.0%
0.0%
-2.6%
2 trim. 2025
-2.4%
-0.3%
-1.0%
1 trim. 2025
-0.5%
-0.2%
6.0%
4 trim. 2024
5.9%
2.8%
-4.9%
3 trim. 2024
-4.6%
0.0%
-6.8%
2 trim. 2024
-5.3%
-3.2%
-2.5%
1 trim. 2024
-2.5%
1.2%
7.1%
4 trim. 2023
7.4%
26.8%
-1.6%
3 trim. 2023
-1.3%
0.3%
-12.1%
2 trim. 2023
-13.1%
0.4%
1.3%
1 trim. 2023
0.5%
0.1%
12.7%
4 trim. 2022
10.6%
-1.5%
-11.5%
3 trim. 2022
-12.4%
10.1%
7.8%
2 trim. 2022
7.6%
7.2%
9.8%
1 trim. 2022
10.2%
-3.8%
4.6%
4 trim. 2021
2.0%
0.3%
4.0%
3 trim. 2021
4.0%
9.7%
7.1%
2 trim. 2021
7.1%
4.7%
-0.6%
1 trim. 2021
-0.3%
-5.1%
-4.8%
4 trim. 2020
-6.6%
-1.0%
3.2%
3 trim. 2020
3.2%
4.6%
15.8%
2 trim. 2020
15.0%
1.2%
1.4%
1 trim. 2020
1.1%
-0.3%
-3.5%
4 trim. 2019
-3.5%
-2.8%
-0.6%
3 trim. 2019
-0.8%
1.5%
4.8%
2 trim. 2019
4.5%
2.2%
2.6%
1 trim. 2019
1.7%
-0.2%
2.8%
4 trim. 2018
0.8%
-4.7%
1.2%
3 trim. 2018
1.9%
-5.1%
2.4%
2 trim. 2018
2.0%
3.7%
6.5%
1 trim. 2018
5.9%
-2.4%
2.8%
4 trim. 2017
2.2%
-2.2%
-0.1%
3 trim. 2017
-0.2%
-10.7%
-3.3%
2 trim. 2017
-4.5%
5.8%
1 trim. 2017
6.0%
20.1%
4 trim. 2016
20.1%
1.5%
3 trim. 2016
1.0%
6.5%
2 trim. 2016
6.9%
-4.4%
1 trim. 2016
-4.7%
-3.6%
4 trim. 2015
-2.8%
1.4%
3 trim. 2015
1.3%
-0.5%
2 trim. 2015
-1.9%
-0.3%
1 trim. 2015
0.2%
-0.4%
4 trim. 2014
-0.2%
-0.4%
3 trim. 2014
0.5%
-7.5%
2 trim. 2014
-6.9%
2.0%
1 trim. 2014
3.1%
2.5%
4 trim. 2013
1.7%
4.3%
3 trim. 2013
3.9%
0.4%
2 trim. 2013
-0.8%
3.5%
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido