O Lucro Operacional Bruto de Empresas da Austrália - Trimestral - (Company Gross Operating Profits q/q) reflete a variação dos lucros totais das empresas privadas no trimestre reportado em relação ao anterior. É levado em conta o lucro com a venda de bens, de serviços e de ativos das empresas, bem como seus dividendos.

O lucro bruto é a diferença entre o valor recebido pela venda do produto e seu custo de produção. O custo de produção inclui pagamentos de juros, depreciação de ativos, perdas cambiais, lucros líquidos não realizados, custo de suprimentos e de novos equipamentos, etc.

O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics entrevistando 19 000 empresas privadas do pais. A pesquisa inclui empresas de todos os setores, de acordo com uma classificação industrial padrão adotada na Austrália e na Nova Zelândia. A versão completa do relatório estratifica todos os dados por setores, por número de funcionários e por afiliação territorial. O indicador é ajustado sazonalmente.

A pesquisa exclui empresas empregando menos de 20 funcionários. Seus dados são calculados estatisticamente com base em informações sobre o volume de vendas. O cálculo não leva em conta os empreendedores individuais que não contratam funcionários.

O lucro bruto das empresas privadas reflete a intensidade dos processos de negócios no país. Um leitura em alta pode afetar favoravelmente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores: