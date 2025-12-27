Calendário Econômico
Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) (Australia Company Gross Operating Profits q/q)
|Moderada
|0.0%
|0.0%
|
-2.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Lucro Operacional Bruto de Empresas da Austrália - Trimestral - (Company Gross Operating Profits q/q) reflete a variação dos lucros totais das empresas privadas no trimestre reportado em relação ao anterior. É levado em conta o lucro com a venda de bens, de serviços e de ativos das empresas, bem como seus dividendos.
O lucro bruto é a diferença entre o valor recebido pela venda do produto e seu custo de produção. O custo de produção inclui pagamentos de juros, depreciação de ativos, perdas cambiais, lucros líquidos não realizados, custo de suprimentos e de novos equipamentos, etc.
O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics entrevistando 19 000 empresas privadas do pais. A pesquisa inclui empresas de todos os setores, de acordo com uma classificação industrial padrão adotada na Austrália e na Nova Zelândia. A versão completa do relatório estratifica todos os dados por setores, por número de funcionários e por afiliação territorial. O indicador é ajustado sazonalmente.
A pesquisa exclui empresas empregando menos de 20 funcionários. Seus dados são calculados estatisticamente com base em informações sobre o volume de vendas. O cálculo não leva em conta os empreendedores individuais que não contratam funcionários.
O lucro bruto das empresas privadas reflete a intensidade dos processos de negócios no país. Um leitura em alta pode afetar favoravelmente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) (Australia Company Gross Operating Profits q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
