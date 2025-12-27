CalendárioSeções

Obras de Construção Concluídas (Trimestral) (Australia Construction Work Done q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Negócio
Moderada -0.7% 1.4%
2.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Obras de Construção Concluídas na Austrália - Trimestral - (Construction Work Done q/q) refletem a mudança no número de projetos concluídos na construção de edifícios residenciais e não residenciais, e estruturas de engenharia, no trimestre reportado em comparação com o anterior.

O cálculo do indicador leva em consideração as obras de engenharia e de construção realizadas para os setores público e privado. A lista de obras inclui todos os projetos aprovados relacionados a edifícios (construção, mudanças estruturais ou ampliações), bem como a estruturas de serviços de utilidade pública. Os trabalhos de manutenção não são incluídos no cálculo.

Na versão completa do relatório, os dados são divididos em várias classes segundo o tipo de projeto (públicos ou privados), segundo o tipo de edifício (residenciais ou não residenciais) e segundo o tipo de obras (novos projetos ou obras de melhoramento em andamento). Para excluir a influência de fatores climáticos ou outros fatores economicamente insignificantes, o cálculo do índice é ajustado sazonalmente.

O número de obras de construção concluídas raramente é interpretado como um indicador independente. No entanto, este indicador participa no cálculo do PIB (pois o setor da construção é uma parte importante da economia australiana), bem como afeta o mercado da habitação e os negócios imobiliários comerciais. Daí que seja considerado por analistas ao avaliar a situação econômica geral do país.

O crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Obras de Construção Concluídas (Trimestral) (Australia Construction Work Done q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
-0.7%
1.4%
2.9%
2 trim. 2025
3.0%
0.4%
-0.3%
1 trim. 2025
0.0%
0.3%
0.9%
4 trim. 2024
0.5%
-0.9%
2.0%
3 trim. 2024
1.6%
0.0%
1.1%
2 trim. 2024
0.1%
-0.2%
-2.0%
1 trim. 2024
-2.9%
0.2%
1.8%
4 trim. 2023
0.7%
-0.3%
1.4%
3 trim. 2023
1.3%
-0.1%
2.0%
2 trim. 2023
0.4%
0.0%
3.8%
1 trim. 2023
1.8%
0.2%
1.0%
4 trim. 2022
-0.4%
-0.3%
3.7%
3 trim. 2022
2.2%
0.2%
-2.0%
2 trim. 2022
-3.8%
0.1%
-0.3%
1 trim. 2022
-0.9%
-0.2%
0.6%
4 trim. 2021
-0.4%
0.0%
-1.2%
3 trim. 2021
-0.3%
0.3%
2.2%
2 trim. 2021
0.8%
-0.4%
2.4%
1 trim. 2021
2.4%
-0.6%
-1.5%
4 trim. 2020
-0.9%
0.6%
-1.8%
3 trim. 2020
-2.6%
-0.6%
0.5%
2 trim. 2020
-0.7%
0.5%
0.7%
1 trim. 2020
-1.0%
0.9%
-2.9%
4 trim. 2019
-3.0%
-0.7%
0.4%
3 trim. 2019
-0.4%
-2.3%
-2.8%
2 trim. 2019
-3.8%
8.9%
-2.2%
1 trim. 2019
-1.9%
-0.6%
-2.1%
4 trim. 2018
-3.1%
5.0%
-3.6%
3 trim. 2018
-2.8%
-12.7%
1.8%
2 trim. 2018
1.6%
-5.8%
2.4%
1 trim. 2018
0.2%
16.5%
-18.3%
4 trim. 2017
-19.4%
32.7%
16.6%
3 trim. 2017
15.7%
3.0%
9.8%
2 trim. 2017
9.3%
0.9%
1 trim. 2017
-0.7%
0.6%
4 trim. 2016
-0.2%
-4.4%
3 trim. 2016
-4.9%
-3.1%
2 trim. 2016
-3.7%
-0.3%
1 trim. 2016
-2.6%
-2.9%
4 trim. 2015
-3.6%
-1.8%
3 trim. 2015
-3.6%
2.1%
2 trim. 2015
1.6%
-0.8%
1 trim. 2015
-2.4%
-0.6%
4 trim. 2014
-0.2%
-2.2%
3 trim. 2014
-2.8%
-1.2%
2 trim. 2014
-1.2%
0.3%
1 trim. 2014
-0.4%
-1.0%
4 trim. 2013
-1.1%
2.7%
3 trim. 2013
3.0%
-0.3%
2 trim. 2013
0.1%
-2.0%
Exportar relatório

