As Obras de Construção Concluídas na Austrália - Trimestral - (Construction Work Done q/q) refletem a mudança no número de projetos concluídos na construção de edifícios residenciais e não residenciais, e estruturas de engenharia, no trimestre reportado em comparação com o anterior.

O cálculo do indicador leva em consideração as obras de engenharia e de construção realizadas para os setores público e privado. A lista de obras inclui todos os projetos aprovados relacionados a edifícios (construção, mudanças estruturais ou ampliações), bem como a estruturas de serviços de utilidade pública. Os trabalhos de manutenção não são incluídos no cálculo.

Na versão completa do relatório, os dados são divididos em várias classes segundo o tipo de projeto (públicos ou privados), segundo o tipo de edifício (residenciais ou não residenciais) e segundo o tipo de obras (novos projetos ou obras de melhoramento em andamento). Para excluir a influência de fatores climáticos ou outros fatores economicamente insignificantes, o cálculo do índice é ajustado sazonalmente.

O número de obras de construção concluídas raramente é interpretado como um indicador independente. No entanto, este indicador participa no cálculo do PIB (pois o setor da construção é uma parte importante da economia australiana), bem como afeta o mercado da habitação e os negócios imobiliários comerciais. Daí que seja considerado por analistas ao avaliar a situação econômica geral do país.

O crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

