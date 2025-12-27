Calendário Econômico
Obras de Construção Concluídas (Trimestral) (Australia Construction Work Done q/q)
|Moderada
|-0.7%
|1.4%
|
2.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Obras de Construção Concluídas na Austrália - Trimestral - (Construction Work Done q/q) refletem a mudança no número de projetos concluídos na construção de edifícios residenciais e não residenciais, e estruturas de engenharia, no trimestre reportado em comparação com o anterior.
O cálculo do indicador leva em consideração as obras de engenharia e de construção realizadas para os setores público e privado. A lista de obras inclui todos os projetos aprovados relacionados a edifícios (construção, mudanças estruturais ou ampliações), bem como a estruturas de serviços de utilidade pública. Os trabalhos de manutenção não são incluídos no cálculo.
Na versão completa do relatório, os dados são divididos em várias classes segundo o tipo de projeto (públicos ou privados), segundo o tipo de edifício (residenciais ou não residenciais) e segundo o tipo de obras (novos projetos ou obras de melhoramento em andamento). Para excluir a influência de fatores climáticos ou outros fatores economicamente insignificantes, o cálculo do índice é ajustado sazonalmente.
O número de obras de construção concluídas raramente é interpretado como um indicador independente. No entanto, este indicador participa no cálculo do PIB (pois o setor da construção é uma parte importante da economia australiana), bem como afeta o mercado da habitação e os negócios imobiliários comerciais. Daí que seja considerado por analistas ao avaliar a situação econômica geral do país.
O crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Obras de Construção Concluídas (Trimestral) (Australia Construction Work Done q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress