O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras do Setor de Serviços do Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Services PMI) reflete o ambiente de negócios na Austrália. O índice é calculado mensalmente com base em sondagens com gerentes da empresas do setor de serviços quanto ao estado das vendas, o número de encomendas na indústria, o emprego e projeções. O PMI é um dos índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) do Setor de Serviços da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).