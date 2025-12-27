CalendárioSeções

Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) do Setor de Serviços da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada 52.8 51.7
52.5
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
51.9
52.8
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras do Setor de Serviços do Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Services PMI) reflete o ambiente de negócios na Austrália. O índice é calculado mensalmente com base em sondagens com gerentes da empresas do setor de serviços quanto ao estado das vendas, o número de encomendas na indústria, o emprego e projeções. O PMI é um dos índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) do Setor de Serviços da Austrália publicado pela S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
52.8
51.7
52.5
out. 2025
52.5
54.0
52.4
set. 2025
52.4
54.7
55.8
ago. 2025
55.8
53.1
54.1
jul. 2025
54.1
51.0
51.8
jun. 2025
51.8
50.9
50.6
mai. 2025
50.6
51.3
51.0
abr. 2025
51.0
51.2
51.6
mar. 2025
51.6
50.9
50.8
fev. 2025
50.8
48.5
51.2
jan. 2025
51.2
52.2
50.8
dez. 2024
50.8
49.5
50.5
nov. 2024
50.5
52.1
51.0
out. 2024
51.0
51.3
50.5
set. 2024
50.5
52.2
52.5
ago. 2024
52.5
49.3
50.4
jul. 2024
50.4
49.7
51.2
jun. 2024
51.2
51.0
52.5
mai. 2024
52.5
50.3
53.6
abr. 2024
53.6
53.7
54.4
mar. 2024
54.4
52.9
53.1
fev. 2024
53.1
51.1
49.1
jan. 2024
49.1
49.1
47.1
dez. 2023
47.1
47.6
47.6
dez. 2023 prelim.
47.6
46.1
46.0
nov. 2023
46.0
46.3
46.3
nov. 2023 prelim.
46.3
47.7
47.9
out. 2023
47.9
47.6
47.6
out. 2023 prelim.
47.6
51.1
51.8
set. 2023
51.8
50.5
50.5
set. 2023 prelim.
50.5
47.2
47.8
ago. 2023
47.8
46.7
46.7
ago. 2023 prelim.
46.7
47.9
47.9
jul. 2023
47.9
48.0
48.0
jul. 2023 prelim.
48.0
51.3
50.3
jun. 2023
50.3
50.7
50.7
jun. 2023 prelim.
50.7
50.1
52.1
mai. 2023
52.1
51.8
51.8
mai. 2023 prelim.
51.8
48.9
53.7
abr. 2023
53.7
52.6
52.6
abr. 2023 prelim.
52.6
48.4
48.6
mar. 2023
48.6
48.2
48.2
mar. 2023 prelim.
48.2
49.9
50.7
fev. 2023
50.7
49.2
49.2
fev. 2023 prelim.
49.2
48.4
48.6
jan. 2023
48.6
48.3
48.3
jan. 2023 prelim.
48.3
49.7
47.3
dez. 2022
47.3
46.9
46.9
dez. 2022 prelim.
46.9
49.7
47.6
nov. 2022
47.6
47.2
47.2
