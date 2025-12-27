Calendário Econômico
Preços de Bens Exportados (Trimestral) (Australia Export Price Index q/q)
|Baixa
|-0.9%
|0.2%
|
-4.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.4%
|
-0.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Preços de Bens Exportados - Trimestral - (q/q) refletem a variação no preço das mercadorias australianas exportadas e re-exportadas no trimestre de referência em relação ao anterior. Os produtos são incluídos no cálculo do índice com base em sua importância financeira para as exportações totais do país.
Os Preços de Bens Exportados são usados como um deflator para elaboração da estatísticas comerciais de Estado. Os economistas usam este indicador para prever a inflação no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais.
Seu impacto sobre as cotações do dólar está relacionado com a avaliação da inflação. Em geral, seu crescimento tem um efeito favorável sobre a moeda nacional. O aumento das exportações indica um aumento na atividade de negociação e pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Preços de Bens Exportados (Trimestral) (Australia Export Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
