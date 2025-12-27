Os Preços de Bens Exportados - Trimestral - (q/q) refletem a variação no preço das mercadorias australianas exportadas e re-exportadas no trimestre de referência em relação ao anterior. Os produtos são incluídos no cálculo do índice com base em sua importância financeira para as exportações totais do país.

Os Preços de Bens Exportados são usados como um deflator para elaboração da estatísticas comerciais de Estado. Os economistas usam este indicador para prever a inflação no curto prazo. Além disso, o índice é usado para avaliar as mudanças na estrutura dos fluxos comerciais.

Seu impacto sobre as cotações do dólar está relacionado com a avaliação da inflação. Em geral, seu crescimento tem um efeito favorável sobre a moeda nacional. O aumento das exportações indica um aumento na atividade de negociação e pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores: