Calendário Econômico
Empréstimos Hipotecários (Mensal) (Australia Home Loans m/m)
|Baixa
|4.7%
|4.3%
|
2.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.6%
|
4.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Empréstimos Hipotecários - Mensal - (Home Loans m/m) refletem a mudança no número de empréstimos emitidos para construção e para compra de casas próprias no mês em referência em comparação com o anterior. Este indicador considera apenas casas para residência própria que não são compradas para posterior revenda e aluguel.
O indicador leva em consideração os compromissos de crédito assumidos por instituições de crédito bancárias e não bancárias durante o mês de referência. Essas organizações incluem: bancos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades e cooperativas de crédito, companhias de seguros, empresas estatais, fundos de pensão, financiadores de atacado fornecendo fundos a mutuários por meio de intermediários e empresas financeiras registradas.
Os dados para cálculo do indicador são extraídos de relatórios que bancos, cooperativas de crédito, sociedades de crédito imobiliário e empresas financeiras registradas fornecem aos órgãos governamentais. Para isso, há um gráfico especial nos formulários de relatório. Os dados de outras instituições de crédito são coletados diretamente pelo Australian Bureau of Statistics.
O cálculo é corrigido por fatores sazonais: os dados são ajustados para garantir que o indicador reflita apenas as razões objetivas para o aumento ou a redução da atividade no mercado de crédito habitacional. Assim, por exemplo, os dados de março e de abril podem ser muito diferentes por causa das férias da Páscoa.
O crescimento do número de empréstimos hipotecários indica não só o incremento do mercado imobiliário no país, mas também o crescimento da confiança pública na economia, de modo que as pessoas tomam empréstimos, pois estão confiantes em seus rendimentos futuros. Portanto, o crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Empréstimos Hipotecários (Mensal) (Australia Home Loans m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
