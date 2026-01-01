Os Empréstimos Hipotecários - Mensal - (Home Loans m/m) refletem a mudança no número de empréstimos emitidos para construção e para compra de casas próprias no mês em referência em comparação com o anterior. Este indicador considera apenas casas para residência própria que não são compradas para posterior revenda e aluguel.

O indicador leva em consideração os compromissos de crédito assumidos por instituições de crédito bancárias e não bancárias durante o mês de referência. Essas organizações incluem: bancos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades e cooperativas de crédito, companhias de seguros, empresas estatais, fundos de pensão, financiadores de atacado fornecendo fundos a mutuários por meio de intermediários e empresas financeiras registradas.

Os dados para cálculo do indicador são extraídos de relatórios que bancos, cooperativas de crédito, sociedades de crédito imobiliário e empresas financeiras registradas fornecem aos órgãos governamentais. Para isso, há um gráfico especial nos formulários de relatório. Os dados de outras instituições de crédito são coletados diretamente pelo Australian Bureau of Statistics.

O cálculo é corrigido por fatores sazonais: os dados são ajustados para garantir que o indicador reflita apenas as razões objetivas para o aumento ou a redução da atividade no mercado de crédito habitacional. Assim, por exemplo, os dados de março e de abril podem ser muito diferentes por causa das férias da Páscoa.

O crescimento do número de empréstimos hipotecários indica não só o incremento do mercado imobiliário no país, mas também o crescimento da confiança pública na economia, de modo que as pessoas tomam empréstimos, pois estão confiantes em seus rendimentos futuros. Portanto, o crescimento do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores: