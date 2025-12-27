Calendário Econômico
Média Ponderada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Trimestral) (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)
|Baixa
|N/D
|0.8%
|
1.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Média Ponderada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália - Trimestral - (RBA Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q) reflete a variação nos preços de bens e serviços no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. Ela é determinada pela mediana dos preços (o percentil 50 na distribuição das variações de preço).
O índice da média ponderada é uma das abordagens para avaliar a inflação subjacente. A justificativa para essa abordagem é que, às vezes, os preços de bens específicos mudam demais ou, pelo contrário, muito pouco. Isso tem um efeito significativo na média geral da inflação. Essas alterações não são representativas numa escala geral e não afetam os preços de outros bens e serviços. Além disso, os itens da canasta do CPI com pesos muito grandes dão demasiada volatilidade de indicadores médios. Assim, tal ruído é excluído da amostra de cálculo.
Esta metodologia para calcular o CPI foi proposta pelo Banco da Reserva da Austrália. O conselho de administração do regulador precisa da avaliação mais objetiva da inflação ao consumidor. Por sua vez, é a inflação ao consumidor que é considerada um dos principais fatores na mudança da taxa de juros do regulador.
O crescimento no valor do indicador pode ter um impacto favorável nas cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Média Ponderada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Trimestral) (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
