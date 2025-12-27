A Média Ponderada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália - Trimestral - (RBA Weighted Median Consumer Price Index (CPI) q/q) reflete a variação nos preços de bens e serviços no trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. Ela é determinada pela mediana dos preços (o percentil 50 na distribuição das variações de preço).

O índice da média ponderada é uma das abordagens para avaliar a inflação subjacente. A justificativa para essa abordagem é que, às vezes, os preços de bens específicos mudam demais ou, pelo contrário, muito pouco. Isso tem um efeito significativo na média geral da inflação. Essas alterações não são representativas numa escala geral e não afetam os preços de outros bens e serviços. Além disso, os itens da canasta do CPI com pesos muito grandes dão demasiada volatilidade de indicadores médios. Assim, tal ruído é excluído da amostra de cálculo.

Esta metodologia para calcular o CPI foi proposta pelo Banco da Reserva da Austrália. O conselho de administração do regulador precisa da avaliação mais objetiva da inflação ao consumidor. Por sua vez, é a inflação ao consumidor que é considerada um dos principais fatores na mudança da taxa de juros do regulador.

O crescimento no valor do indicador pode ter um impacto favorável nas cotações do dólar australiano.

