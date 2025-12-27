CalendárioSeções

Austrália - Índice de Construção do Grupo Industrial Australiano (AIG) (Ai Group Australia Construction Index)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Grupo Industrial Australiano (Australian Industry Group)
Setor:
Negócio
Baixa N/D
-7.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Índice de Construção do Grupo Industrial Australiano (AIG) (Ai Group Australia Construction Index)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
-7.1
out. 2025
-7.1
-12.3
set. 2025
-12.3
1.0
ago. 2025
1.0
-1.3
jul. 2025
-1.3
-14.9
jun. 2025
-14.9
-6.4
mai. 2025
-6.4
-7.9
abr. 2025
-7.9
-19.3
mar. 2025
-19.3
-3.7
fev. 2025
-3.7
-20.0
jan. 2025
-20.0
-19.0
nov. 2024
-19.0
-40.9
out. 2024
-40.9
-19.8
set. 2024
-19.8
-38.1
ago. 2024
-38.1
-20.7
jul. 2024
-20.7
-23.2
jun. 2024
-23.2
-68.1
mai. 2024
-68.1
-25.6
abr. 2024
-25.6
-12.9
mar. 2024
-12.9
-18.4
fev. 2024
-18.4
-11.5
jan. 2024
-11.5
-22.2
nov. 2023
-22.2
18.5
out. 2023
18.5
7.1
set. 2023
7.1
-9.9
ago. 2023
-9.9
-9.2
jul. 2023
-9.2
10.6
jun. 2023
10.6
-6.6
mai. 2023
-6.6
-12.4
abr. 2023
-12.4
-5.8
